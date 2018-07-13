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Türkiye Futbol Federasyonu ayrıntılı bir 'VAR' broşürü yayınladı
13 Temmuz 2018 Cuma, 19:04:58 Güncelleme: 19:06:48
Türkiye Futbol Federasyonu ayrıntılı bir 'VAR' broşürü yayınladı
Türkiye Futbol Federasyonu, önümüzdeki sezondan itibaren Spor Toto Süper Lig, TFF Süper Kupa, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları ile Spor Toto 1. Lig Play-Off müsabakalarında Video Yardımcı Hakem uygulamasını hayata geçirme kararı aldı. Bu karar sonrasında TFF, akıllarda soru işareti kalmaması için ayrıntılı bir tanıtım broşürü hazırladı. İşte tüm ayrıntılarıyla VAR sistemi...
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