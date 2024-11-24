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Galeri Galeri Anasayfa İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (2024/25 sezonu 18. hafta)

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (2024/25 sezonu 18. hafta)

Trendyol Süper Lig'de 18. hafta heyecanı devam ediyor. 13.30'da oynanan ilk maçta Başakşehir, deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. 16.00'da oynanan bir diğer maçta ise Eyüpspor deplasmanda Antalyaspor'u 4-1'le geçti. Lider Galatasary ise evinde Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. İşte güncel puan durumu...

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (2024/25 sezonu 18. hafta)

İşte Süper Lig’de güncel puan durumu! 2024/25 sezonu 17. hafta

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (2024/25 sezonu 17. hafta)

19- ADANA DEMİRSPOR: 5

İşte Süper Lig’de güncel puan durumu! 2024/25 sezonu 17. hafta

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (2024/25 sezonu 17. hafta)

18- HATAYSPOR: 9

İşte Süper Lig’de güncel puan durumu! 2024/25 sezonu 17. hafta

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (2024/25 sezonu 17. hafta)

17- BODRUM FK: 14

İşte Süper Lig’de güncel puan durumu! 2024/25 sezonu 17. hafta

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (2024/25 sezonu 17. hafta)

16- KAYSERİSPOR: 15

İşte Süper Lig’de güncel puan durumu! 2024/25 sezonu 17. hafta

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (2024/25 sezonu 17. hafta)

15- SİVASSPOR: 19

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