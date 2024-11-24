İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (2024/25 sezonu 18. hafta)
Trendyol Süper Lig'de 18. hafta heyecanı devam ediyor. 13.30'da oynanan ilk maçta Başakşehir, deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. 16.00'da oynanan bir diğer maçta ise Eyüpspor deplasmanda Antalyaspor'u 4-1'le geçti. Lider Galatasary ise evinde Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. İşte güncel puan durumu...
Giriş Tarihi: 24.11.2024 20:58 Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 21:00
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (2024/25 sezonu 18. hafta)