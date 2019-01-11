Galatasarayı şoke eden hamle! İşte Eren Derdiyokun ihtar mektubu

Galatasaray'ı şoke eden hamle! İşte Eren Derdiyok'un ihtar mektubu
Galatasaray'da takımdan gönderilmesine karar verilen Eren Derdiyok, sarı kırmızılı kulübe avukatı aracılığıyla ihtar çekti.
11 Ocak 2019 Cuma, 09:12:45
Güncelleme: 09:16:30
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Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in isteği üzerine Antalya kampı kadrosuna alınmayan ve 'kendine kulüp bul' denilen Eren Derdiyok, kritik bir hamle yaptı.
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Tecrübeli futbolcu, Serdar Aziz'in ardından alacaklarına karşılık sarı kırmızılı kulübe 'ihtar mektubu' gönderdi.
Hürriyet'te yer alan habere göre; Eren Derdiyok'un avukatı Christian Schmitt, 4 Ocak'ta Galatasaray'a gönderdiği ihtar mektubunda, 31 yaşındaki futbolcunun birikmiş 1 milyon 541 bin 449 Euro'nun ödenmesini istedi.
Mektupta ayrıca, söz konusu paranın son ödeme tarihinin 18 Ocak 2019 olduğu da belirtilerek şu uyarı yapıldı: "Müvekkilimiz, sözleşmenin ihlalinden ötürü kaynaklanabilecek tüm zararların telafisi için, sınırı olmayan, sözleşme kapsamındaki haklarını saklı tutar."
Başkan Mustafa Cengiz'in kasım ayı divan kurulu toplantısında söylediği, "Hiçbir futbolcuya senetli bile borcumuz yok" sözlerini tartışmaya açan belgelere göre Galatasaray, Eren Derdiyok'a 2018 yılının ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarının ücretini ödememiş görünüyor.