Galatasarayı şoke eden hamle! İşte Eren Derdiyokun ihtar mektubu - Galeri - Fotomaç
11 Ocak 2019, Cuma
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Galatasaray'ı şoke eden hamle! İşte Eren Derdiyok'un ihtar mektubu

Galatasaray'da takımdan gönderilmesine karar verilen Eren Derdiyok, sarı kırmızılı kulübe avukatı aracılığıyla ihtar çekti.

11 Ocak 2019 Cuma, 09:12:45 Güncelleme: 09:16:30
Galatasarayı şoke eden hamle! İşte Eren Derdiyokun ihtar mektubu

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in isteği üzerine Antalya kampı kadrosuna alınmayan ve 'kendine kulüp bul' denilen Eren Derdiyok, kritik bir hamle yaptı.

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Galatasarayı şoke eden hamle! İşte Eren Derdiyokun ihtar mektubu

Tecrübeli futbolcu, Serdar Aziz'in ardından alacaklarına karşılık sarı kırmızılı kulübe 'ihtar mektubu' gönderdi.

Galatasarayı şoke eden hamle! İşte Eren Derdiyokun ihtar mektubu

Hürriyet'te yer alan habere göre; Eren Derdiyok'un avukatı Christian Schmitt, 4 Ocak'ta Galatasaray'a gönderdiği ihtar mektubunda, 31 yaşındaki futbolcunun birikmiş 1 milyon 541 bin 449 Euro'nun ödenmesini istedi.

Galatasarayı şoke eden hamle! İşte Eren Derdiyokun ihtar mektubu

Mektupta ayrıca, söz konusu paranın son ödeme tarihinin 18 Ocak 2019 olduğu da belirtilerek şu uyarı yapıldı: "Müvekkilimiz, sözleşmenin ihlalinden ötürü kaynaklanabilecek tüm zararların telafisi için, sınırı olmayan, sözleşme kapsamındaki haklarını saklı tutar."

Galatasarayı şoke eden hamle! İşte Eren Derdiyokun ihtar mektubu

Başkan Mustafa Cengiz'in kasım ayı divan kurulu toplantısında söylediği, "Hiçbir futbolcuya senetli bile borcumuz yok" sözlerini tartışmaya açan belgelere göre Galatasaray, Eren Derdiyok'a 2018 yılının ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarının ücretini ödememiş görünüyor.

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