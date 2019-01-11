Galatasarayı şoke eden hamle! İşte Eren Derdiyokun ihtar mektubu

Mektupta ayrıca, söz konusu paranın son ödeme tarihinin 18 Ocak 2019 olduğu da belirtilerek şu uyarı yapıldı: "Müvekkilimiz, sözleşmenin ihlalinden ötürü kaynaklanabilecek tüm zararların telafisi için, sınırı olmayan, sözleşme kapsamındaki haklarını saklı tutar."