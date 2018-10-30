Galatasarayda sakat oyuncular Fenerbahçe derbisinde oynayacaklar mı? Belli oldu...

Bursaspor maçında 3, Schalke maçında 2, Yeni Malatya deplasmanında 1 sakat veren, milli arada ve daha önce sakatlık yaşayanlar da eklendiğinde, tam 8 oyuncusundan yoksun kalan sarı-kırmızılı ekipte, üst üste gelen puan kayıpları can sıkmaya başladı.