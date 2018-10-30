Galatasarayda sakat oyuncular Fenerbahçe derbisinde oynayacaklar mı? Belli oldu... - Galeri - Fotomaç
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    30 Ekim 2018, Salı
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    Galatasaray'da sakat oyuncular Fenerbahçe derbisinde oynayacaklar mı? Belli oldu...

    Sakatlıklarla başı belada olan Galatasaray'da Nagatomo, Belhanda, Eren Derdiyok, Serdar Aziz, Feghouli ve Onyekuru'nun Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynamayacağı belli oldu.
    30 Ekim 2018 Salı, 19:24:22
    Galatasarayda sakat oyuncular Fenerbahçe derbisinde oynayacaklar mı? Belli oldu...

    Sarı-kırmızılı takımda Fenerbahçe derbisi öncesi sakat oyuncuların bazılarının durumu belli oldu.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasarayda sakat oyuncular Fenerbahçe derbisinde oynayacaklar mı? Belli oldu...

    Bursaspor maçında 3, Schalke maçında 2, Yeni Malatya deplasmanında 1 sakat veren, milli arada ve daha önce sakatlık yaşayanlar da eklendiğinde, tam 8 oyuncusundan yoksun kalan sarı-kırmızılı ekipte, üst üste gelen puan kayıpları can sıkmaya başladı.

    Galatasarayda sakat oyuncular Fenerbahçe derbisinde oynayacaklar mı? Belli oldu...

    Sakatlar nedeniyle kadro kurmakta zorlanan teknik direktör Fatih Terim'in, dün sağlık ekibiyle bir görüşme yaparak eksik oyuncular hakkında detaylı bilgi aldığı öğrenildi.

    Galatasarayda sakat oyuncular Fenerbahçe derbisinde oynayacaklar mı? Belli oldu...

    Buna göre son 3 maçta sakatlık yaşayan oyunculardan, Nagatomo hariç hepsinin sahaya dönme ihtimali var.

    Galatasarayda sakat oyuncular Fenerbahçe derbisinde oynayacaklar mı? Belli oldu...

    Belhanda, Eren, Serdar Aziz, Feghouli ve Onyekuru'nun, Terim'in şans vermesi halinde cuma günü Fenerbahçe derbisinde sahada olacağı belirtiliyor.

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