Galatasarayda sakat oyuncular Fenerbahçe derbisinde oynayacaklar mı? Belli oldu...

Galatasaray'da sakat oyuncular Fenerbahçe derbisinde oynayacaklar mı? Belli oldu...
Sakatlıklarla başı belada olan Galatasaray'da Nagatomo, Belhanda, Eren Derdiyok, Serdar Aziz, Feghouli ve Onyekuru'nun Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynamayacağı belli oldu.
30 Ekim 2018 Salı, 19:24:22
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Sarı-kırmızılı takımda Fenerbahçe derbisi öncesi sakat oyuncuların bazılarının durumu belli oldu.
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Bursaspor maçında 3, Schalke maçında 2, Yeni Malatya deplasmanında 1 sakat veren, milli arada ve daha önce sakatlık yaşayanlar da eklendiğinde, tam 8 oyuncusundan yoksun kalan sarı-kırmızılı ekipte, üst üste gelen puan kayıpları can sıkmaya başladı.
Sakatlar nedeniyle kadro kurmakta zorlanan teknik direktör Fatih Terim'in, dün sağlık ekibiyle bir görüşme yaparak eksik oyuncular hakkında detaylı bilgi aldığı öğrenildi.
Buna göre son 3 maçta sakatlık yaşayan oyunculardan, Nagatomo hariç hepsinin sahaya dönme ihtimali var.
Belhanda, Eren, Serdar Aziz, Feghouli ve Onyekuru'nun, Terim'in şans vermesi halinde cuma günü Fenerbahçe derbisinde sahada olacağı belirtiliyor.