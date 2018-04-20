Fotomaç yazarları derbiyi değerlendirdi!
ZEKİ UZUNDURUKAN - AZİZ YILDIRIM'I DEVİRME PLANI MI?
Fenerbahçe, ilk maçtan avantajlı skorla dönmüş. 30. dakikada Beşiktaş'ın savunmasındaki sigortası Pepe direkt kırmızı kart görmüş. Bu dakikadan sonra Fenerbahçe oyunu Beşiktaş kalesine yıkmış. Benim bildiğim Fenerbahçe taraftarı, ortada bu kadar artı varken, akıl tutulması yaşamaz!
Fenerbahçe iki cephede şampiyonluğa yürürken, böyle bir akıl tutulması yaşamaz taraftarı... Sahaya yabancı madde yağdıran taraftarlar, ne Fenerbahçeli ne de futbolsever! Onlar sanki olay çıkarmak, Fenerbahçe'nin önünü kesmek, kaos çıkarmak Fenerbahçe'yi yerle bir etmek için tribüne gelmişler gibiydi...
Emniyet birimleri, sahaya yabancı madde yağdıran kişileri, kişileri diyorum-çünkü bunları sahaya atanlar taraftar olamaz. Taraftar kılığındaki holiganları kamera görüntülerinden tek tek tespit edip, sorguya çekmeli... Şenol Güneş'i kafasından yaralayan, Quaresma'ya cisim yağdıran o holiganlar, hesap vermeli...
BUNUN ADI REZİLLİK
Koridordaki görüntülerin hepsi hem emniyet genel müdürlüğünde hem de Riva Tesisleri'nde var. Bunun adı rezillik. Dünya Kupası istiyorsun, sonra bunlar oluyor. UEFA'dan organizasyon istediğinde rakipler bunları koyacak önlerine. Polisimiz istesin, anında bu ahlaksızları bulur ve gerekini yapar.
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