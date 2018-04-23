Fenerbahçe - Beşiktaş maçının akıbeti belli oldu!
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Kadıköy'de oynanan ve olaylar nedeniyle 57. dakikada hakem Mete Kalkavan tarafından durdurulan kupa derbisi, daha sonra tatil edilmişti. TFF, önümüzdeki çarşamba günü toplanıp bir karar verecek. Peki, bu zirveden ne karar çıkacak? Çeşitli öngörüler ortaya atılırken, en ağırlık görüş maçın tehir edildiği dakikadan itibaren yeniden oynatılması...
HUKUKÇULAR: BENZERLİKLER VAR
Müsabakanın hakemi Burak Taşkınsoy, Mardin 47 Spor'un 8-7 önde olduğu seri penaltı atışlarının yapıldığı sırada çıkan olaylar sonrasında maçı tatil etmişti. TFF Yönetim Kurulu, bu olay için toplanıp maçın yarım kaldığı şartlarda oynanmasına karar vermişti. TFF, bu karara ise Futbol Müsabaka Talimatı'nın 20'nci maddesini dayanak göstermişti.
25 Mayıs'ta kaldığı yerden yani penaltı atışlarıyla devam edilen maçı Arsinspor 11-10 kazanıp 3. Lig'e çıkmıştı. Spor hukukçuları ve bazı eski hakemler, iki olayın büyük benzerlik gösterdiğini, F.Bahçe-Beşiktaş maçının da kaldığı dakikadan, yani 57'den itibaren yeniden oynanmasının en doğru karar olacağını savunuyorlar.
FATURA TARAFTARA
Fenerbahçe yönetimi, olaylardan dolayı kulübe ceza gelirse bunun maddi zararlarını tazmin edebilmek için mahkemeye gidecek. Yaşanacak tüm mali zararın karşılanması için olay çıkaran taraftarlar aleyhine suç duyurusunda bulunulacak. Yönetimin bu konuda detaylı bir çalışma yaptığı öğrenildi.
1- TFF, 19. maddede belirtilen hallerin dışında ortaya çıkan zorlayıcı sebepler dolayısıyla müsabakanın yarıda kalması halinde yarıda kalan müsabakanın başka bir günde yarım kaldığı andaki şartlarla tamamlanmasına, yeniden oynanmasına veya müsabakanın yarıda kaldığı andaki sonucu ile tescil edilmesine karar verir.
DEVLET-MİLLET DAHA ÖNEMLİ / MİNİ YORUM / TURGAY DEMİR
Bu olayda kumpas kesinleştiği takdirde işe sadece futbol açısından bakamayız. O takdirde işin boyutu değişir ve TFF de hakem ve temsilci raporları dışında devletin toplayacağı istihbarat raporlarını da dikkate almak zorunda kalır. O zaman da karar buna göre verilir, söylenecek fazla bir söz kalmaz. Devletin, milletin menfaati turu kimin geçtiğinden daha önemlidir. Önce vatan... Vatan pahasına fanatizm yapılmaz, yapılamaz!
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