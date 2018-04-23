Fenerbahçe - Beşiktaş maçının akıbeti belli oldu!

DEVLET-MİLLET DAHA ÖNEMLİ / MİNİ YORUM / TURGAY DEMİR

Bu olayda kumpas kesinleştiği takdirde işe sadece futbol açısından bakamayız. O takdirde işin boyutu değişir ve TFF de hakem ve temsilci raporları dışında devletin toplayacağı istihbarat raporlarını da dikkate almak zorunda kalır. O zaman da karar buna göre verilir, söylenecek fazla bir söz kalmaz. Devletin, milletin menfaati turu kimin geçtiğinden daha önemlidir. Önce vatan... Vatan pahasına fanatizm yapılmaz, yapılamaz!