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Corona virüsü için aşı müjdesi! İnsanlar üzerinde...

Son dakika corona virüsü (koronavirüs) haberi... Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan bu virüs, milyonlarca insanla bulaşmış ve ölümlere neden olmuştu. İngiltere'den gelen bilgilere göre corona virüsü (koronavirüs) aşısıyla ilgili olumlu bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

25 Haziran 2020 Perşembe 12:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





