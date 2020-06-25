Corona virüsü için aşı müjdesi! İnsanlar üzerinde...
Son dakika corona virüsü (koronavirüs) haberi... Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan bu virüs, milyonlarca insanla bulaşmış ve ölümlere neden olmuştu. İngiltere'den gelen bilgilere göre corona virüsü (koronavirüs) aşısıyla ilgili olumlu bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
25 Haziran 2020 Perşembe 12:27
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Yeni tip corona virüsüne (koronavirüs) karşı bağışıklık sağlamayı hedefleyen bir aşı adayının daha insanlar üzerinde test edilmeye başlandığı bildirildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
"Clinicaltrials.com" internet sitesindeki habere göre, Imperial College London Üniversitesi tarafından geliştirilen aşı adayının 1. aşama klinik denemeleri İngiltere'de başladı.
"4 HAFTA SONRA İKİNCİ DOZ..." Üniversiteden yapılan açıklamada, deneme kapsamında aşı adayının Londra'daki bir sağlık merkezinde ilk kez bir insan denek üzerinde düşük dozda uygulandığı belirtildi.
Açıklamada, deneğe 4 hafta sonra ikinci dozun uygulanacağı, aşının ilk aşamada 15 gönüllü üzerinde düşük dozda test edileceği bilgisi verildi.
Bir arada yürütülmesi planlanan 1. ve 2. aşama klinik denemelerde aşı adayının 300 sağlıklı gönüllü üzerinde test edilmesi planlanıyor. Denemelerin başarılı olması halinde 3. aşamada denek sayısı 6 bine çıkarılacak.