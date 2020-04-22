Çin için şaşırtan suçlama! Yok etme emri verilmiş...

Corona virüsünün etkileri tüm hızıyla sürerken, virüsün nereden ve ne şekilde yayılmaya başladığını halen net olarak belirlenebilmiş değil. Virüsün laboratuvar ortamında da üretilmiş olduğu iddiaları gündeme düşerken, bu konuda bir iddia da ABD'nin Arkansas Senatörü'nden geldi. İşte detaylar...