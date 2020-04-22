Çin için şaşırtan suçlama! Yok etme emri verilmiş...
Corona virüsünün etkileri tüm hızıyla sürerken, virüsün nereden ve ne şekilde yayılmaya başladığını halen net olarak belirlenebilmiş değil. Virüsün laboratuvar ortamında da üretilmiş olduğu iddiaları gündeme düşerken, bu konuda bir iddia da ABD'nin Arkansas Senatörü'nden geldi. İşte detaylar...
Wall Street Journal gazetesinde yayımlanan makalesinde Cotton, Çin'in ilk Kovid-19 vakalarının Wuhan'daki su ürünleri pazarına giden kişilerde görüldüğünü iddia ettiğini ancak ilk vakanın su ürünleri pazarına oldukça uzak bir bölgede ve bu pazara gidenlerle temas kurmamış bir kişide görüldüğünün tespit edildiğini belirtti.
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın iki yıl önce Viroloji Enstitüsü laboratuvarının gerekli sağlık önlemlerini almadığını Washington'a bildirdiğini hatırlatan Cotton, Çin'in virüsün laboratuvardan sızdığı iddialarını reddederken, ocakta laboratuvara askeri yetkililer atayıp, tesisin sağlık ve güvenlik protokollerini güncellediğini yazdı.