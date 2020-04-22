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22 Nisan 2020, Çarşamba
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Haberler Galeri Çin için şaşırtan suçlama! Yok etme emri verilmiş...

Çin için şaşırtan suçlama! Yok etme emri verilmiş...

Corona virüsünün etkileri tüm hızıyla sürerken, virüsün nereden ve ne şekilde yayılmaya başladığını halen net olarak belirlenebilmiş değil. Virüsün laboratuvar ortamında da üretilmiş olduğu iddiaları gündeme düşerken, bu konuda bir iddia da ABD'nin Arkansas Senatörü'nden geldi. İşte detaylar...

22 Nisan 2020 Çarşamba 10:03 Güncelleme: 22.04.2020 10:06
Çin için şaşırtan suçlama! Yok etme emri verilmiş...

ABD'nin Arkansas Senatörü Cumhuriyetçi Tom Cotton, yeni tip corona virüsü salgınının kaynağına ilişkin kanıtların Çin'in Wuhan kentindeki laboratuvarları işaret ettiğini ancak Çin'in örtbas girişimiyle bu kanıtlardan kesin bir sonuç elde etmenin mümkün olmayacağını yazdı.

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Çin için şaşırtan suçlama! Yok etme emri verilmiş...

Wall Street Journal gazetesinde yayımlanan makalesinde Cotton, Çin'in ilk Kovid-19 vakalarının Wuhan'daki su ürünleri pazarına giden kişilerde görüldüğünü iddia ettiğini ancak ilk vakanın su ürünleri pazarına oldukça uzak bir bölgede ve bu pazara gidenlerle temas kurmamış bir kişide görüldüğünün tespit edildiğini belirtti.

Çin için şaşırtan suçlama! Yok etme emri verilmiş...

Cotton ayrıca virüsün yaygın bulunduğu pangolin ve yarasaların Wuhan'daki pazarda satılmadığını kaydetti.

Çin için şaşırtan suçlama! Yok etme emri verilmiş...

Wuhan'da Viroloji Enstitüsünün ve Çin Bulaşıcı Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezinin pazara çok yakın mesafede birer laboratuvarının bulunduğuna dikkati çeken Cotton, insanların Wuhan'da yarasalara sadece bu iki laboratuvarda temas ettiğini öne sürdü.

Çin için şaşırtan suçlama! Yok etme emri verilmiş...

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın iki yıl önce Viroloji Enstitüsü laboratuvarının gerekli sağlık önlemlerini almadığını Washington'a bildirdiğini hatırlatan Cotton, Çin'in virüsün laboratuvardan sızdığı iddialarını reddederken, ocakta laboratuvara askeri yetkililer atayıp, tesisin sağlık ve güvenlik protokollerini güncellediğini yazdı.

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