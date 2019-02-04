2019 Super Bowla damga vuran olaylar! - Fotomaç
04 Şubat 2019, Pazartesi
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2019 Super Bowl'a damga vuran olaylar!

Amerikan futbolu ligi NFL'in şampiyonluk maçı olan Super Bowl'da 2019 yılında New England Patriots ve Los Angeles Rams karşı karşıya geldi. TSİ ile 02:30'da oynanan 53. Super Bowl, ülkemizden de büyük bir ilgi ile takip edildi. ABD'nin Atlanta kentinde oynanan 2019 Super Bowl'a her yıl olduğu gibi bu senede enteresan ve çarpıcı görüntüler damga vurdu.

4 Şubat 2019 Pazartesi, 18:48:06 Güncelleme: 18:58:12
2019 Super Bowla damga vuran olaylar!

SUPER BOWL NEDİR?

Amerikan Futbolu Ligi'nde sezonun şampiyonunu belirleyen tek maçlık bir Amerikan futbolu karşılaşmasıdır

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2019 Super Bowla damga vuran olaylar!

Amerikan fubolunun doğuşu ve başlangıcı daha eski olsa da Super Bowl final maçı ilk kez 1967 yılında oynandı.

2019 Super Bowla damga vuran olaylar!

Kaçıncı Super Bowl finali olduğu genellikle Roma rakamlarıyla gösteriliyor.

2019 Super Bowla damga vuran olaylar!

Bu yılki finalin de SuperBowlLIII şeklinde yazılması bundan.

2019 Super Bowla damga vuran olaylar!

SUPER BOWL OYNAYACAK TAKIMLAR NASIL BELİRLENİYOR?

Amerikan futbolunun en üst ligi, kısaca NFL olarak anılan Ulusal Futbol Ligi'dir(National Football League). Ülkenin değişik şehir ve bölgelerinden 32 takım mücadele ediyor.

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