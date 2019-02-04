Amerikan futbolu ligi NFL'in şampiyonluk maçı olan Super Bowl'da 2019 yılında New England Patriots ve Los Angeles Rams karşı karşıya geldi. TSİ ile 02:30'da oynanan 53. Super Bowl, ülkemizden de büyük bir ilgi ile takip edildi. ABD'nin Atlanta kentinde oynanan 2019 Super Bowl'a her yıl olduğu gibi bu senede enteresan ve çarpıcı görüntüler damga vurdu.
4 Şubat 2019 Pazartesi, 18:48:06
Güncelleme: 18:58:12
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SUPER BOWL NEDİR?
Amerikan Futbolu Ligi'nde sezonun şampiyonunu belirleyen tek maçlık bir Amerikan futbolu karşılaşmasıdır
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Amerikan fubolunun doğuşu ve başlangıcı daha eski olsa da Super Bowl final maçı ilk kez 1967 yılında oynandı.
Kaçıncı Super Bowl finali olduğu genellikle Roma rakamlarıyla gösteriliyor.
Bu yılki finalin de SuperBowlLIII şeklinde yazılması bundan.
SUPER BOWL OYNAYACAK TAKIMLAR NASIL BELİRLENİYOR?
Amerikan futbolunun en üst ligi, kısaca NFL olarak anılan Ulusal Futbol Ligi'dir(National Football League). Ülkenin değişik şehir ve bölgelerinden 32 takım mücadele ediyor.