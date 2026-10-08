Galatasaray'da hedef Avrupa'da istikrar

Galatasaray'da ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı dün Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda açıklamalarda bulunan Başkan Dursun Özbek, gelecek planlamaları hakkında açıklamalarda bulunarak şöyle konuştu: "Futbol takımımızın geçtiğimiz sezon kazandığı 26. şampiyonluk, üst üste 4 yıldır devam eden başarımız hepimiz için gurur kaynağıdır. G.Saray'da geçmişte kazanılan başarılar, yeni hedeflerin önüne geçemez.

YİNE ŞAMPİYON OLACAĞIZ

Bugün önümüzde 27. şampiyonluk hedefimiz var. Üst üste 5. kez şampiyon olmak istiyoruz. Bununla beraber en büyük hedeflerimizden biri Türkiye'de yakaladığımız istikrarı ve başarıyı Avrupa'ya taşımaktır. Bu sezon G.Saray'ın adına, tarihine ve hedeflerine yakışan bir mücadele ortaya koyacağız. Okan hocamıza, teknik ekibimize, futbolcularımıza güveniyoruz. Sezon uzun, önümüzde çok önemli maçlar var. Hep birlikte sabırla ve takımımızın yanında durarak hedeflerimize ulaşacağımıza inancım tam."

YARINLARA HAZIRLANIYORUZ

Bir taraftan Türkiye'de ve Avrupa'da başarı için mücadele ederken, diğer taraftan tesislerimizi tamamlamak, gelirlerimizi büyütmek ve Galatasaray'ın geleceğini daha sağlam temeller üzerine kurmak için çalışıyoruz. Biz günü kurtarmak için değil, Galatasaray'ın yarınlarını hazırlamak için buradayız.

BiRLiK-BERABERLiK ÇAĞRISI

Hepimizin ortak paydası Galatasaray. Geçmişimiz bize çok açık bir şey söylüyor; Galatasaray her zaman bir olduğunda başarır. 121 yıl olduğu gibi bundan sonra da hep birlikte çalışacak, hep birlikte mücadele edecek ve Galatasaray'ın hak ettiği daha büyük başarılara hep beraber taşıyacağız.

DİRİKER İÇİN ANMA TÖRENİ

Kulübümüzün en kıdemli üyesi, çok değerli büyüğümüz Ali Fuat Diriker ağabeyimizi ve G.Saraylılar Derneği başkanlığı görevinde bulunmuş Fidel Berber'i, divan üyemiz beyaz perdenin değerli aktörlerinden Göksel Arsoy'un kaybıyla bu haftaya başladık. Bütün camiamıza, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun. Fuat ağabey için 11.00'de kulübümüzde anma düzenleyeceğiz.