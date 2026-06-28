CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da hedef yeniden McTominay! Kesenin ağzı açılacak

Galatasaray'da hedef yeniden McTominay! Kesenin ağzı açılacak

Galatasaray'ın geçen sezon da transfer gündeminde yer alan Scott McTominay için yeniden hamle yapacağı öğrenildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2026 06:50
Galatasaray'da hedef yeniden McTominay! Kesenin ağzı açılacak

G.Saray'da teknik direktör Okan Buruk'un her zaman transferdeki 1 numarası Scott McTominay oldu.

Galatasaray'da hedef yeniden McTominay! Kesenin ağzı açılacak

Geçen sezon Manchester United'dan Napoli'ye transfer olmadan önce sarı- kırmızılılar temaslarda bulunmuş ancak o dönemde kulübün FFP'ye takılması nedeniyle istenilen rakamlara çıkamamıştı.

Galatasaray'da hedef yeniden McTominay! Kesenin ağzı açılacak

Bunun üzerine İtalyan ekibinin devreye girmesiyle Serie A'ya giden ve burada harika işler başaran McTominay için sarı-kırmızılılar bir kez daha şansını zorlayacak.

Galatasaray'da hedef yeniden McTominay! Kesenin ağzı açılacak

30 MİLYON EURO

İskoçya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda mücadele eden McTominay, uzun boyu, güçlü fiziği ve etkili şutları ile teknik direktör Okan Buruk'un son yıllarda en beğendiği oyuncu oldu.

Galatasaray'da hedef yeniden McTominay! Kesenin ağzı açılacak

Son yıllarda Napoli ile sık sık transfer görüşmelerinde bulunan Galatasaray artık İtalyan ekibi ile dostluk kurdu.

Galatasaray'da hedef yeniden McTominay! Kesenin ağzı açılacak

McTominay için ilerleyen günlerde nabız yoklayacak olan sarı-kırmızılılar önemli bir bütçe ayırdı.

Galatasaray'da hedef yeniden McTominay! Kesenin ağzı açılacak

Geçen sezon İtalyan ekibinin 30 milyon euro ödediği başarılı oyuncu için yine bu bedele çıkılacak.

Galatasaray'da hedef yeniden McTominay! Kesenin ağzı açılacak

YILIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

Scott McTominay, İtalya'daki henüz ilk sezonunda sergilediği inanılmaz performansla Serie A'da yılın oyuncusu seçilmeyi başardı.

Galatasaray'da hedef yeniden McTominay! Kesenin ağzı açılacak

Napoli'nin en etkili ismi olan İskoç futbolcu, takımının sezonu şampiyonluk mücadelesinin ardından 2. bitirmesinde önemli rol oynadı.

Galatasaray'da hedef yeniden McTominay! Kesenin ağzı açılacak

18 GOL KATKISI SAĞLADI

Manchester United'da aradığını bulamayan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Napoli'de ise adeta yeniden doğdu. 14 gol kaydeden McTominay, 4 de asiste imzasını atarak toplamda 18 skor katkısı üretti. Yıldız futbolcu, bir orta saha oyuncusu olarak üzerine düşeni fazlasıyla gerçekleştirdi.

F.Bahçe'den Brahim Diaz bombası!
G.Saray'dan bomba transfer! Yeni yıldız Arabistan'dan geliyor
DİĞER
Beşiktaş’ta Ndidi’nin yerine transfer! Teklif sonrası hamle...
CANLI | Masada barış sahada çatışma! ABD ve İran’dan karşılıklı saldırılar
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İngiltere'den F.Bahçe'ye flaş öneri!
G.Saray'dan Davinson kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan bomba transfer! Yeni yıldız Arabistan'dan geliyor G.Saray'dan bomba transfer! Yeni yıldız Arabistan'dan geliyor 02:33
Tahkim Kurulu'ndan Mert Hakan kararı! Tahkim Kurulu'ndan Mert Hakan kararı! 02:33
Greenwood gerçeği ortaya çıktı! Greenwood gerçeği ortaya çıktı! 02:33
Filenin Efeleri'nden müthiş geri dönüş! Filenin Efeleri'nden müthiş geri dönüş! 02:33
Arda Güler'e şok haber! Mourinho telefonla aradı ve... Arda Güler'e şok haber! Mourinho telefonla aradı ve... 02:33
Transferde büyük sürpriz! F.Bahçe eski yıldızını istiyor Transferde büyük sürpriz! F.Bahçe eski yıldızını istiyor 02:33
Daha Eski
F.Bahçe istiyordu! Hakan'a büyük şok F.Bahçe istiyordu! Hakan'a büyük şok 02:33
G.Saray'ın Lemina planı belli oldu! G.Saray'ın Lemina planı belli oldu! 02:33
G.Saray'dan De Bruyne hamlesi! G.Saray'dan De Bruyne hamlesi! 02:33
Fenerbahçe'den Simion Michez sürprizi! Dirk Kuyt'ın eski öğrencisi Fenerbahçe'den Simion Michez sürprizi! Dirk Kuyt'ın eski öğrencisi 02:33
Greenwood'dan F.Bahçe'yi yıkan haber! Greenwood'dan F.Bahçe'yi yıkan haber! 02:33
G.Saray'dan tarihi karar! Özbek yetkiyi aldı G.Saray'dan tarihi karar! Özbek yetkiyi aldı 02:33