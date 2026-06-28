Galatasaray'da hedef yeniden McTominay! Kesenin ağzı açılacak
Galatasaray'ın geçen sezon da transfer gündeminde yer alan Scott McTominay için yeniden hamle yapacağı öğrenildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2026 06:50
30 MİLYON EURO
İskoçya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda mücadele eden McTominay, uzun boyu, güçlü fiziği ve etkili şutları ile teknik direktör Okan Buruk'un son yıllarda en beğendiği oyuncu oldu.
Son yıllarda Napoli ile sık sık transfer görüşmelerinde bulunan Galatasaray artık İtalyan ekibi ile dostluk kurdu.
McTominay için ilerleyen günlerde nabız yoklayacak olan sarı-kırmızılılar önemli bir bütçe ayırdı.
Geçen sezon İtalyan ekibinin 30 milyon euro ödediği başarılı oyuncu için yine bu bedele çıkılacak.
YILIN OYUNCUSU SEÇİLDİ
Scott McTominay, İtalya'daki henüz ilk sezonunda sergilediği inanılmaz performansla Serie A'da yılın oyuncusu seçilmeyi başardı.
Napoli'nin en etkili ismi olan İskoç futbolcu, takımının sezonu şampiyonluk mücadelesinin ardından 2. bitirmesinde önemli rol oynadı.
18 GOL KATKISI SAĞLADI
Manchester United'da aradığını bulamayan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Napoli'de ise adeta yeniden doğdu. 14 gol kaydeden McTominay, 4 de asiste imzasını atarak toplamda 18 skor katkısı üretti. Yıldız futbolcu, bir orta saha oyuncusu olarak üzerine düşeni fazlasıyla gerçekleştirdi.
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