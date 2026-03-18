Osimhen varsa sıkıntı yok

G.Saray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi maçlarında bambaşka bir performansa imzasını atıyor. Bu sezon 9 karşılaşmada görev alan 27 yaşındaki futbolcu rakip filelere 7 gol bırakırken 3 de asist kaydetti. G.Saray'ın attığı 17 golün 10'un imzası bulunan Osimhen, yaptığı skor katkısını yanı sıra rakip savunmayı yıpratması, takım arkadaşlarına alan açması ve yaptığı preslerle istatistiklere yansımayan bir çok faydayı da beraberinde getiriyor.

Başarılı futbolcu her 79 dakikada bir skor katkısında bulunurken, Burak Yılmaz'ın rekorunu da eğale etmeye çok yaklaştı. Devler Ligi'nde bu sezon G.Saray formasıyla 7 gol atan Osimhen, bir Türk kulübü adına bir sezondaki en yüksek sayının sahibi olan Burak Yılmaz'ın rekorunu egale etmek için mücadele verecek. Bunun için Osimhen'e 1 gol yetecek. Nijeryalı oyuncu bu sezon G.Saray'ın Liverpool'u yendiği iki 1-0'lık karşılaşmada 1 gol atarken 1 de asist yapmıştı.