Ziraat Türkiye Kupası
Konya'da rotasyon

Konya’da rotasyon

Süper Lig'de yoluna dolu dizgin devam eden G.Saray'da Teknik Direktör Okan Buruk, geniş kadronun avantajını kullanacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2026 Cuma 06:50
Konya’da rotasyon

Süper Lig'de yoluna dolu dizgin devam eden G.Saray'da Teknik Direktör Okan Buruk, geniş kadronun avantajını kullanacak. Yarın Konyaspor'a konuk olmaya hazırlanan sarı-kırmızılılarda bazı değişiklikler yaşanacak. Okan Buruk, Jakobs, Sanchez, Torreira ve Noa Lang gibi önemli isimlerini dinlendirmeyi planlıyor. Barış Alper Yılmaz'ın da sahada 90 dakika kalması beklenmiyor.

DİĞER
