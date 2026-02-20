Konya’da rotasyon

Süper Lig'de yoluna dolu dizgin devam eden G.Saray'da Teknik Direktör Okan Buruk, geniş kadronun avantajını kullanacak. Yarın Konyaspor'a konuk olmaya hazırlanan sarı-kırmızılılarda bazı değişiklikler yaşanacak. Okan Buruk, Jakobs, Sanchez, Torreira ve Noa Lang gibi önemli isimlerini dinlendirmeyi planlıyor. Barış Alper Yılmaz'ın da sahada 90 dakika kalması beklenmiyor.
