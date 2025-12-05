CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Kazımcan kalıyor

Kazımcan kalıyor

Eren ve Jakobs'un yokluğunda takdir kazanan Kazımcan Karataş, takımda kalıyor. Yönetim, kiralamaktan vazgeçti

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2025 Cuma 06:51
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kazımcan kalıyor

Eren Elmalı'nın cezası, İsmail Jakobs'un da sakatlanmasından sonra sol bekteki tek isim kalan Kazımcan Karataş, son iki maçtaki performansıyla takdir kazandı. En zorlu dönemde kendisine verilen görevi layıkıyla yerine getiren 22 yaşındaki oyuncu, hem teknik heyetin hem de yönetimin düşüncelerini değiştirdi. Sezon başında Gaziantep FK ve Amed'in kapısından dönen Kazımcan'ın gönderilmesi planlanıyordu. Son yaşananların ardından genç sol bekin kiralık olarak gönderilme düşüncesi de rafa kalktı. 2022'de Altay'dan 1 milyon 140 bin euroya transfer edilen Kazımcan Karataş'ın 2027'ye kadar Galatasaray'la sözleşmesi bulunuyor.

F.Bahçe'den Nunez bombası!
B. Dortmund'un yıldızı Cimbom'a!
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Son dakika! 11. Yargı Paketi Adalet Komisyonu’ndan geçti! 55 bin mahkuma 3 yıl erken tahliye
O yıldızın G.Saray'a transferi için Osimhen referans!
İşte F.Bahçe'nin yeni golcüsü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ziraat Türkiye Kupası'nda torbalar belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası'nda torbalar belli oldu! 01:07
F.Bahçe'den o isme 3 maç men cezası! F.Bahçe'den o isme 3 maç men cezası! 01:07
G.Saray'dan TFF'ye tepki! G.Saray'dan TFF'ye tepki! 01:07
İşte F.Bahçe'nin yeni golcüsü! İşte F.Bahçe'nin yeni golcüsü! 01:07
Anadolu Efes evinde kaybetti! Anadolu Efes evinde kaybetti! 01:07
Pana Başkanı F.Bahçe için hükmen galibiyet istedi! Pana Başkanı F.Bahçe için hükmen galibiyet istedi! 01:07
Daha Eski
Alanyaspor Çorum'da turladı! Alanyaspor Çorum'da turladı! 01:07
Antalya Silifke'de turladı! Antalya Silifke'de turladı! 01:07
Olympiakos - F.Bahçe Beko maçı ertelendi! Olympiakos - F.Bahçe Beko maçı ertelendi! 01:07
Nijerya efsanesi açıkladı! İşte Osimhen'i isteyen dünya devi Nijerya efsanesi açıkladı! İşte Osimhen'i isteyen dünya devi 01:07
Belözoğlu'nun yeni takımı resmen belli oldu! Belözoğlu'nun yeni takımı resmen belli oldu! 01:07
Gaziantep FK Yalova'da gruplara kalmayı başardı! Gaziantep FK Yalova'da gruplara kalmayı başardı! 01:07