Kazımcan kalıyor

Eren Elmalı'nın cezası, İsmail Jakobs'un da sakatlanmasından sonra sol bekteki tek isim kalan Kazımcan Karataş, son iki maçtaki performansıyla takdir kazandı. En zorlu dönemde kendisine verilen görevi layıkıyla yerine getiren 22 yaşındaki oyuncu, hem teknik heyetin hem de yönetimin düşüncelerini değiştirdi. Sezon başında Gaziantep FK ve Amed'in kapısından dönen Kazımcan'ın gönderilmesi planlanıyordu. Son yaşananların ardından genç sol bekin kiralık olarak gönderilme düşüncesi de rafa kalktı. 2022'de Altay'dan 1 milyon 140 bin euroya transfer edilen Kazımcan Karataş'ın 2027'ye kadar Galatasaray'la sözleşmesi bulunuyor.