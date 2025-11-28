Yasin Kol'dan 5 maçta 3 kırmızı

Derbinin hakemi Yasin Kol'un G.Saray maçlarındaki yönetimi dikkat çekiyor. Bugüne kadar 5 kez G.Saray'ın maçını yöneten Kol, 3 defa sarı-kırmızılı oyunculara kırmızı kart gösterdi. G.Saray bu maçlarda sadece 2 galibiyet alırken, 2 beraberlik ve 1 yenilgi gördü.
