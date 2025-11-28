CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Osimhen'siz olmuyor

Osimhen'siz olmuyor

Milli takımda yaşadığı sakatlık nedeniyle G.Birliği ve Gilloise maçlarını kaçıran Osimhen'in yokluğunda sarı-kırmızılılar çok zorlanıyor.
Başarılı futbolcu geçen sezondan itibaren sakatlık ve kart cezaları nedeniyle toplamda 13 karşılaşmada forma giyemedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2025 Cuma 06:50
Osimhen'siz olmuyor

Milli takımda yaşadığı sakatlık nedeniyle G.Birliği ve Gilloise maçlarını kaçıran Osimhen'in yokluğunda sarı-kırmızılılar çok zorlanıyor.

Başarılı futbolcu geçen sezondan itibaren sakatlık ve kart cezaları nedeniyle toplamda 13 karşılaşmada forma giyemedi.

Sarı-kırmızılı takım Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında toplamda 7 galibiyet elde ederken 3 beraberlik ve 3 yenilgi gördü. Maçların neredeyse yarısında puan kaybı yaşandı.

DERBİYE YETİŞECEK

Hem skor hem de özellikle sahadaki futbol olarak Nijeryalı oyuncunun yokluğu takımı çok derinden sarsıyor. Maçların yüzde 46'sında rakiplerine karşı takılan G.Saray'da en büyük beklenti yıldız ismin pazartesi günü Kadıköy'de oynanacak olan F.Bahçe derbisinde forma giymesi.

Bunun için hem Osimhen'den büyük bir istek var hem de sağlık heyeti yetiştirmek için elinden geleni yapıyor. Büyük bir aksilik olmazsa pazartesi günü derbide forma giymesi bekleniyor.

