Afrika tehlikesi

Galatasaray'ı bu sezon Afrika Kupası tehlikesi bekliyor. 21 Aralık- 18 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek olan organizasyona sarı-kırmızılılar 4 oyuncu gönderiyor. Üstelik bu 4 isim de takımın as oyuncularından oluşuyor. Victor Osimhen, İsmail Jakobs, Wilfried Singo ve Mario Lemina'nın gidecek olması nedeniyle teknik direktör Okan Buruk çok düşünceli. Bu 4 futbolcu da takımın mücadele edeceği maçların bir kısmını kaçıracak. Ancak yönetim bu konuda harekete geçiyor.

Afrika Kupası 21 Aralık'ta start alacak ancak Osimhen'in Nijeryası ile Lemina'nın Gabon'u ilk maçlarını 24 Aralık'ta oynayacak. Süper Lig'de 19-21 Aralık tarihleri arasında Kasımpaşa ile oynayacak olan sarı-kırmızılılar, oyuncuların ülkelerinden bu maçta forma giymeleri için özel izin isteyecek. Ayrıca 4 isim de ocaktaki Süper Kupa maçlarını kaçıracak. Eğer takımlardan birisi 18 Ocak'taki finale çıkarsa hem ligdeki Gazianntep FK hem de 21 Ocak'taki A.Madrid maçlarında oynyaamayacak.