CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Afrika tehlikesi

Afrika tehlikesi

Galatasaray'ın 4 Afrikalı oyuncusu Osimhen, Lemina, Jakobs ve Singo, 21 Aralık'ta başlayacak olan Afrika Kupası'nda yer alacağı için ligdeki Kasımpaşa ve Süper Kupa maçlarını kaçıracak

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2025 Cuma 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Afrika tehlikesi

Galatasaray'ı bu sezon Afrika Kupası tehlikesi bekliyor. 21 Aralık- 18 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek olan organizasyona sarı-kırmızılılar 4 oyuncu gönderiyor. Üstelik bu 4 isim de takımın as oyuncularından oluşuyor. Victor Osimhen, İsmail Jakobs, Wilfried Singo ve Mario Lemina'nın gidecek olması nedeniyle teknik direktör Okan Buruk çok düşünceli. Bu 4 futbolcu da takımın mücadele edeceği maçların bir kısmını kaçıracak. Ancak yönetim bu konuda harekete geçiyor.

Afrika Kupası 21 Aralık'ta start alacak ancak Osimhen'in Nijeryası ile Lemina'nın Gabon'u ilk maçlarını 24 Aralık'ta oynayacak. Süper Lig'de 19-21 Aralık tarihleri arasında Kasımpaşa ile oynayacak olan sarı-kırmızılılar, oyuncuların ülkelerinden bu maçta forma giymeleri için özel izin isteyecek. Ayrıca 4 isim de ocaktaki Süper Kupa maçlarını kaçıracak. Eğer takımlardan birisi 18 Ocak'taki finale çıkarsa hem ligdeki Gazianntep FK hem de 21 Ocak'taki A.Madrid maçlarında oynyaamayacak.

G.Saray'da Anguissa ısrarı!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber! Meğer aylardır bu hastalıkla mücadele ediyormuş...
CHP'li İmamoğlu rüşvet gelirlerinden elde ettiği paralarla borç verip villaya çöktü!
İtalyan devi Icardi’ye talip!
F.Bahçe transferde büyük oynuyor! İşte o yıldız
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İrfan Can ve Cenk affedilecek mi? İrfan Can ve Cenk affedilecek mi? 00:55
Beşiktaş’tan Rafa Silva açıklaması! Beşiktaş’tan Rafa Silva açıklaması! 00:55
F.Bahçe Beko'dan Almanya'da kritik galibiyet! F.Bahçe Beko'dan Almanya'da kritik galibiyet! 00:55
Osimhen'in 2 golü ile Nijerya finalde! Osimhen'in 2 golü ile Nijerya finalde! 00:55
G.Saray'dan ceza alan futbolcuları için karşı hamle! G.Saray'dan ceza alan futbolcuları için karşı hamle! 00:55
Beşiktaş'ta şok Rafa Silva gelişmesi! Beşiktaş'ta şok Rafa Silva gelişmesi! 00:55
Daha Eski
Hangi futbolcu resmen ne kadar men edildi? Hangi futbolcu resmen ne kadar men edildi? 00:55
Tedesco ilk 11'ini netleştirdi! Tedesco ilk 11'ini netleştirdi! 00:55
Solskjaer’den flaş Beşiktaş itirafı! Solskjaer’den flaş Beşiktaş itirafı! 00:55
Olaylı G.Saray-F.Bahçe derbisi davasında mütalaa! Olaylı G.Saray-F.Bahçe derbisi davasında mütalaa! 00:55
Dursun Özbek: Süper Kupa finali... Dursun Özbek: Süper Kupa finali... 00:55
İtalya'da Kenan Yıldız krizi! Maaş konusunda... İtalya'da Kenan Yıldız krizi! Maaş konusunda... 00:55