Icardi’den 3’te 0

3 maç sonra ilk 11'e dönen Mauro İcardi, saha içinde tel tel döküldü. 10 numara gibi konumlanan Arjantinli yıldız, adeta sahada kaybolurken, 3 kez şut girişiminde bulundu ve bunların hiç birinde kaleyi bulamadı. Rakip ceza sahasında da sadece 5 kez topla buluşabilen İcardi'nin gol beklentisi ise 0.02'de kaldı.