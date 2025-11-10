CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Icardi’den 3’te 0

Icardi’den 3’te 0

3 maç sonra ilk 11'e dönen Mauro İcardi, saha içinde tel tel döküldü. 10 numara gibi konumlanan Arjantinli yıldız, adeta sahada kaybolurken, 3 kez şut girişiminde bulundu ve bunların hiç birinde kaleyi bulamadı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2025 Pazartesi 06:50
Icardi’den 3’te 0
3 maç sonra ilk 11'e dönen Mauro İcardi, saha içinde tel tel döküldü. 10 numara gibi konumlanan Arjantinli yıldız, adeta sahada kaybolurken, 3 kez şut girişiminde bulundu ve bunların hiç birinde kaleyi bulamadı. Rakip ceza sahasında da sadece 5 kez topla buluşabilen İcardi'nin gol beklentisi ise 0.02'de kaldı.
