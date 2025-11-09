CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Icardi ve Osimhen...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Icardi ve Osimhen...

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray, Kocaelispor deplasmanına konuk oluyor. Mücadele öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. İşte Buruk’un açıklamaları… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2025 Pazar 16:34 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2025 Pazar 16:43
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Icardi ve Osimhen...

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele öncesinde sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. İşte Okan Buruk'un maç öncesi değerlendirmeleri…

"GÜZEL BİR ATMOSFER"

"Yarın 10 Kasım. Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, rahmet ve özlemle sanıyoruz. Kocaeli'de yaşanan bir yangın oldu. Ölenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Güzel bir atmosfer, iyi bir stadyum. Rakip seyirci olması bile bizim için bir motivasyon. Bugün bu odaklanmaya ihtiyacımız var çünkü Avrupa sonrası, kazandığımız maçlar sonrası oyuncuların nasıl döneceklerini bazen bilmiyorsunuz. Dünkü antrenman çok iyi geçti ve umutlandırdı beni."

"ICARDI VE OSIMHEN..."

"Icardi ve Osimhen bir yıl sonra birlikte oynuyor. Icardi, bir sakatlık yaşadı. Zorlu bir periyottan geçtik. Maç maç karar vereceğimizi söylemiştik. Icardi'nin oyun görüşü ve bitiricilik anlamında takımın en iyilerinden biri. Bugün o rolde önemli bir oyuncu olacak."

"KOCAELİ BAŞARILI BİR TAKIM"

"Rakibimizin yükselen bir performansı var. Başarılı bir Kocaeli takımı. Başarılı bir hoca, muhteşem bir seyircisi var. İnşallah güzel bir maç olur."

