CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 12. Gaziantep FK, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Son iki maçından galibiyet çıkaramayan ev sahibi ekip ligde orta sıralara tutunmaya çalışırken konuk ekip bu sezon ilk kez üst üste üçüncü galibiyetini arıyor. Rizespor ise zorlu deplasmandan puanlarla dönmek için sahaya çıkıyor. Gaziantep FK - Çaykur Rizespor mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2025 Cumartesi 14:24
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep FK ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'ndaki mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetiyor.

6. sırada bulunan Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep FK taraftarı önünde kazanmak istiyor. Çaykur Rizespor ise zorlu deplasmanda puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor.

MAÇIN 11'LERİ

Gaziantep FK: Zafer, Perez, Abena, Arda, Rodrigues, Camara, Melih, Maxim, Lungoyi, Kozlowski, Bayo.

Çaykur Rizespor: Fofana, Taha, Mocsi, Samet, Hojer, Papanikolaou, Buljubasic, Emrecan, Rak-Sakyi, Laçi, Ali Sowe.

GAZİANTEP FK - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

Gaziantep FK - Çaykur Rizespor MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'ndaki karşılaşma, saat 14.30'da başladı. beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

REKLAM - D&R
Skriniar'dan transfer teklifine yanıt!
DİĞER
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın 2 bölgeyi işaret etti! Siyah-beyazlılarda transfer zirvesi...
Başkan Erdoğan'dan Bakü'de zafer mesajı: Karabağ zaferiyle yeni bir dönemin kapısı açıldı
Yıldız isme Ada'dan talip var!
F.Bahçe'ye transferde dev piyango! Bunu kimse beklemiyordu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor - Alanyaspor maçı hangi kanalda? Trabzonspor - Alanyaspor maçı hangi kanalda? 14:11
Chelsea - Wolverhampton maçı 11'leri! Chelsea - Wolverhampton maçı 11'leri! 13:54
Lecce - Verona maçı yayın bilgileri! Lecce - Verona maçı yayın bilgileri! 13:50
Sunderland - Arsenal maçı canlı yayın bilgileri! Sunderland - Arsenal maçı canlı yayın bilgileri! 13:28
Everton - Fulham maçı canlı yayın bilgisi! Everton - Fulham maçı canlı yayın bilgisi! 13:12
F.Bahçe Hollandalı hakem için UEFA'ya gidiyor! F.Bahçe Hollandalı hakem için UEFA'ya gidiyor! 12:44
Daha Eski
Trabzonspor maçının VAR'ı belli oldu Trabzonspor maçının VAR'ı belli oldu 12:12
Como - Cagliari maçı canlı yayın bilgileri! Como - Cagliari maçı canlı yayın bilgileri! 12:10
Antalyaspor-Beşiktaş maçının VAR'ı açıklandı Antalyaspor-Beşiktaş maçının VAR'ı açıklandı 12:08
West Ham United - Burnley maçı tarihi ve kanalı! West Ham United - Burnley maçı tarihi ve kanalı! 11:58
Osimhen ve Ndidi'ye milli davet Osimhen ve Ndidi'ye milli davet 11:49
Kadın Para Masa Tenisi Milli Takım'ımız dünya şampiyonu Kadın Para Masa Tenisi Milli Takım'ımız dünya şampiyonu 11:41