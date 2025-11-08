Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep FK ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'ndaki mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetiyor.
6. sırada bulunan Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep FK taraftarı önünde kazanmak istiyor. Çaykur Rizespor ise zorlu deplasmanda puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor.
MAÇIN 11'LERİ
Gaziantep FK: Zafer, Perez, Abena, Arda, Rodrigues, Camara, Melih, Maxim, Lungoyi, Kozlowski, Bayo.
Çaykur Rizespor: Fofana, Taha, Mocsi, Samet, Hojer, Papanikolaou, Buljubasic, Emrecan, Rak-Sakyi, Laçi, Ali Sowe.
GAZİANTEP FK - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...
Gaziantep FK - Çaykur Rizespor MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'ndaki karşılaşma, saat 14.30'da başladı. beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.