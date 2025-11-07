CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'a transferde Lookman fırsatı! Atalanta'daki kriz sonrası...

Galatasaray'a transferde Lookman fırsatı! Atalanta'daki kriz sonrası...

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da gündemde yer alan Nijeryalı yıldız Lookman ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Futbolcunun son olarak kulübü ile yaşadığı sorun, Cimbom'a yaradı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2025 Cuma 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'a transferde Lookman fırsatı! Atalanta'daki kriz sonrası...

Şampiyonlar Ligi'nde Ajax galibiyeti ile coşan Galatasaray bir yandan da ara transfer hamleleri için kolları sıvamış durumda... Takvim'de yer alan habere göre sarı-kırmızılılar'ın en önemli hedeflerinden biri olan Ademola Lookman konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'a transferde Lookman fırsatı! Atalanta'daki kriz sonrası...

BOMBA ETKİSİ YARATTI

Nijeryalı forvetin, Atalanta'nın Şampiyonlar Ligi'nde Marsilya ile oynanan maçta teknik direktör Ivan Juric'le kavga etmesi gündemi sarstı. Karşılaşmanın 70. dakikasında Juric, Ademola Lookman'ı oyundan aldı. Nijeryalı oyuncu bu karara sert tepki gösterirken, saha kenarına gelirken Juric'in kolundan tutmasıyla ikili arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Takım arkadaşlarının araya girmesiyle olay büyümeden sona erdi. İtalyan basınına göre bu olay bardağı taşıran son damla oldu.


Galatasaray'a transferde Lookman fırsatı! Atalanta'daki kriz sonrası...

BARIŞ'LA ALAKASI YOK!

Yıldız futbolcu ile devre arasında yolları ayırmayı zaten gündemine almış olan Atalanta yönetiminin artık kesin olarak satış kararını verdiği belirtiliyor. Galatasaray yönetiminin iddiaların aksine Barış Alper Yılmaz'dan bağımsız olarak Lookman'la ilgilendiği ve önümüzdeki günlerde resmi görüşmelerin başlayacağı belirtiliyor. 28 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 2007 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

F.Bahçe'den Mateta için dev teklif!
İdefix-REKLAM
DİĞER
Taçsız Kral Ayhan Işık'ın asıl mesleğini biliyor musunuz? Meğer Yeşilçam starı olmadan önce...
Hasan İmamoğlu'nun vurgunu MASAK raporunda! İş adamları ifşa etti: 4 daireyi rüşvetle üzerine geçirdi
G.Saray'a Nicolo Zaniolo piyangosu!
F.Bahçe'den hücuma sürpriz transfer hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Çekya'da berabere kaldı! F.Bahçe Çekya'da berabere kaldı! 01:54
F.Bahçe'den maç sonu flaş paylaşım! F.Bahçe'den maç sonu flaş paylaşım! 01:54
Hakem F.Bahçe'nin penaltısını neden vermedi? Skriniar açıkladı Hakem F.Bahçe'nin penaltısını neden vermedi? Skriniar açıkladı 01:54
Avrupa'da haftayı namağlup kapattık! İşte UEFA sıralaması Avrupa'da haftayı namağlup kapattık! İşte UEFA sıralaması 01:54
Tedesco'dan flaş hakem sözleri! Tedesco'dan flaş hakem sözleri! 01:54
İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu! 01:54
Daha Eski
F.Bahçe maçında hakemden skandal karar! F.Bahçe maçında hakemden skandal karar! 01:54
F.Bahçe 2 net pozisyonu harcadı! F.Bahçe 2 net pozisyonu harcadı! 01:54
Berke Özer, Lille'i son anlarda yaktı! Berke Özer, Lille'i son anlarda yaktı! 01:54
F.Bahçe Beko evinde kazandı! F.Bahçe Beko evinde kazandı! 01:54
Ronaldo açıkladı: Cenazeye neden gitmedi? Ronaldo açıkladı: Cenazeye neden gitmedi? 01:54
PFDK Sergen Yalçın ve Orkun Kökçü'nün cezalarını açıkladı! PFDK Sergen Yalçın ve Orkun Kökçü'nün cezalarını açıkladı! 01:53