Galatasaray'a transferde Lookman fırsatı! Atalanta'daki kriz sonrası...

Şampiyonlar Ligi'nde Ajax galibiyeti ile coşan Galatasaray bir yandan da ara transfer hamleleri için kolları sıvamış durumda... Takvim'de yer alan habere göre sarı-kırmızılılar'ın en önemli hedeflerinden biri olan Ademola Lookman konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor.
BOMBA ETKİSİ YARATTI
Nijeryalı forvetin, Atalanta'nın Şampiyonlar Ligi'nde Marsilya ile oynanan maçta teknik direktör Ivan Juric'le kavga etmesi gündemi sarstı. Karşılaşmanın 70. dakikasında Juric, Ademola Lookman'ı oyundan aldı. Nijeryalı oyuncu bu karara sert tepki gösterirken, saha kenarına gelirken Juric'in kolundan tutmasıyla ikili arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Takım arkadaşlarının araya girmesiyle olay büyümeden sona erdi. İtalyan basınına göre bu olay bardağı taşıran son damla oldu.
BARIŞ'LA ALAKASI YOK!
Yıldız futbolcu ile devre arasında yolları ayırmayı zaten gündemine almış olan Atalanta yönetiminin artık kesin olarak satış kararını verdiği belirtiliyor. Galatasaray yönetiminin iddiaların aksine Barış Alper Yılmaz'dan bağımsız olarak Lookman'la ilgilendiği ve önümüzdeki günlerde resmi görüşmelerin başlayacağı belirtiliyor. 28 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 2007 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
