GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk’tan maç sonu flaş hareket! Elini sıkmadı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Trabzonspor'u konuk etti. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadele 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.
Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, müsabakanın hakemi Cihan Aydın'a sert bir tepki gösterdi. Maç sonunda orta alanda yardımcı hakemlerle tokalaşan Buruk, Cihan Aydın'ın elini sıkmayarak tepkisini açıkça ortaya koydu.
Buruk, maçın 90+5. dakikasında hakeme yönelik yoğun itirazları nedeniyle sarı kart görmüştü.
İŞTE O ANLAR