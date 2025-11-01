CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan maç sonu flaş hareket! Elini sıkmadı

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk’tan maç sonu flaş hareket! Elini sıkmadı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor maçının ardından hakem Cihan Aydın’a büyük bir tepki gösterdi. Deneyimli teknik adam, maç sonu seremonisinde yardımcı hakemlerle tokalaşırken Cihan Aydın’ın elini sıkmadı. İşte o anlar... (GS spor haberleri)

Giriş Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 22:26 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 22:37
GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk’tan maç sonu flaş hareket! Elini sıkmadı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Trabzonspor'u konuk etti. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadele 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, müsabakanın hakemi Cihan Aydın'a sert bir tepki gösterdi. Maç sonunda orta alanda yardımcı hakemlerle tokalaşan Buruk, Cihan Aydın'ın elini sıkmayarak tepkisini açıkça ortaya koydu.

Buruk, maçın 90+5. dakikasında hakeme yönelik yoğun itirazları nedeniyle sarı kart görmüştü.

İŞTE O ANLAR

Zirvede golsüz eşitlik!
Onuachu: En iyisi Osimhen!
Buruk'tan flaş hakem tepkisi! "En sevdikleri şey..."
Barış Alper'den taraftarın tepkisine yanıt!
