Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Durum iç açıcı değil

Durum iç açıcı değil

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, ismi bahis operasyonlarından geçen hakemler ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 31 Ekim 2025 Cuma 06:50
Durum iç açıcı değil
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, ismi bahis operasyonlarından geçen hakemler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Dursun Özbek, "Bahisle ilgili söyleyecek fazla bir şey yok. Kurum olarak görüşlerimizi anlattık. Olacak gibi değil. Özellikle bu soruşturmanın sonunu beklemek lazım. Gözüken husus iç açıcı değil. Konuyla ilgili destek vereceğimizi açıkladık. Bunun bir an evvel, çabuk bitmesinde fayda var. Bu Türk futbolu lehine değil. En süratli şekilde soruşturmaların yapılıp neyse kararın verilmesi lazım" değerlendirmesinde bulundu.
