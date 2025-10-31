7 farklı maçta skor buldu

Bu sezon 13 resmi maça çıkan G.Saray, rakiplerini sayısız kez hataya zorlarken bunların 7'sinde başarı sağladı. 2. haftada Karagümrük maçında Barış Alper-Torreira, Rize maçında Sallai, Eyüp maçında Barış Alper, Konya maçında İlkay, Beşitaş derbisinde Torreira ve Göztepe önünde Osimhen baskılarla ileride topu kazanıp gollerin hazırlayıcısı oldu. Bodo önünde de Victor Osimhen, Mario Lemina ve Yunus Akgün bu anlamda 3 gole etki etmişti.