F.Bahçe 10 kişi ile yenemedi

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Göztepe'nin galibiyetinin 10 kişi kalmalarına bağlanmamasını istedi. Göztepe'nin iyi bir takım olduğunu belirten Buruk şöyle devam etti: "Göztepe maçları biraz zor geçiyor. 11'e 11'de bunu daha net gördük. Rakibin 10 kişi kalması sonrası başka bir maç oldu. 10 kişiyle F.Bahçe'ye karşı da iyi oynadılar, bunu da iyi oynuyorlar. Berabere kaldılar. Açtık, 2-1 ve 3-1 oldu. Kalecinin önemli kurtarışları vardı. Önemli bir takımı yendik. 3 gol yemişlerdi. Önemli bir galibiyet aldık. Bu galibiyeti bizle beraber olmayan Torreira ve babasına armağan ediyoruz. Babası bize hep uğurlu geliyor buraya geldiğinde."

120 MAÇTA 'DALYA' DEDİ

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk yine bir rekorun daha sahibi oldu. Başarılı çalıştırıcı, sarı-kırmızılı takımın başında 120 maçta 100. galibiyetini elde ederek bu sayıya en erken ulaşan teknik adam oldu.