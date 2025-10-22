Leroy Sane: Önemli olan takım oyunuydu

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılıların yıldız ismi Leroy Sané karşılaşmayı değerlendirdi. İşte Alman futbolcunun maç sonu açıklamaları…

"ÖNEMLİ OLAN TAKIM OYUNUYDU"

"Önemli olan takım oyunuydu. Asist yapamadım, gol atamadım ama iyi işler çıkardık. Takımın performansı çok iyiydi ve açıkçası çok iyi bir sonuç aldığımızı düşünüyorum.

Taraftarlara bana olan desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Umarım bana gelecekte daha fazla desteklerini verirler."