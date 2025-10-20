Galatasaray'da Leroy Sane'nin muhteşem dönüşü! Performansının yükseliş sebebi...

Takvim'in haberine göre, Galatasaray'da kaptan gibi sorumluluk alan ve büyük bir karakter örneği gösteren İlkay Gündoğan'ın milli arada Sane'nin yanından hiç ayrılmadığı ortaya çıktı. Tecrübeli oyuncu, otelde kalan Leroy Sane'yi bir an olsun yalnız bırakmadı. Hatta antrenman sonrasında sürekli onunla ilgilendi ve moralinin sürekli yükselmesini sağladı.