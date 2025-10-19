Tek kişilik şov

Süper Lig'deki 15 maçlık galibiyet serisi, Beşiktaş derbisindeki beraberlikle son bulan G.Saray, zaferlerine kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Başakşehir'e konuk olan sarı-kırmızılılar, zorlandığı maçta Alman yıldızı Leroy Sane'nin üstün performansıyla 3 puana ulaşmayı başardı. Liverpool maçında süre alamayan, Beşiktaş derbisinde ise son 4 dakikada şans bulan Leroy Sane, beklenen patlamayı dün gerçekleştirdi ve önemli bir 3 puanı getirdi. 29 yaşındaki futbolcu, maçın tıkandığı noktada ilk yarının son dakikalarında sahneye çıktı.

6 YIL SONRA TEKRARLADI

Manchester City ve Almanya Milli Takımı'ndan yakın arkadaşı İlkay Gündoğan'ın müthiş ara pasında topu klasına yakışır bir şekilde kontrol ederek önüne alan Sane, topu üst ağlara dikti ve takımını öne geçirdi. 61'de ise Gabriel Sara'nın şok pasında savunmanın arkasına sızan ve top kontrolü ile kaleci Muhammed'i çalımlayan Alman futbolcu topu boş filelere gönderdi. İlkay Gündoğan, son olarak 2019 yılında Manchester City'nin Rotherdam'ı yendiği maçta Sane'ye güzel bir asist yapmıştı. İki yakın arkadaş dün de çok iyi anlaştı.

İLKAY BENİM İÇİN İTİCİ GÜÇ

Maçın yıldızı Leroy Sane, mücadele bitiminde İlkay Gündoğan'ı övdü. Yakın arkadaş olduklarını belirten Sane, "Çok iyi bir maç oynadık. Özellikle ilk yarıda, ikinci yarıda biraz aksadık ancak maçın genelinde iyi performans sergiledik. İlkay büyük bir oyuncu. City'den, Almanya'dan beraber oynadığımız arkadaşım. Saha içinde ve dışında onla birlikteyiz. Benim için itici bir güç" dedi.