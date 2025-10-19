CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Ahmet Çakar'dan RAMS Başakşehir-Galatasaray maçı sonrası flaş yorum!

Ahmet Çakar'dan RAMS Başakşehir-Galatasaray maçı sonrası flaş yorum!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar bu mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Bu karşılaşmayı Ahmet Çakar, Sabah Gazetesi'nde değerlendirdi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2025 Pazar 10:22 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2025 Pazar 10:23
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ahmet Çakar'dan RAMS Başakşehir-Galatasaray maçı sonrası flaş yorum!

Galatasaray vitesi yükseltmeden yine kazanmasını bildi ama maçın analizinden önce hakem Atilla Karaoğlan'ın analizi şart. Son derece sinsi hatalarla dolu bir maç yönetti. Bunu Başakşehir'in iptal edilen golü için söylemiyorum, o gol ofsayt. Shomurodov'un ayağı 5-10 santim ileride. Fakat G.Saray'ın attığı ikinci gol öncesi Lucas Torreira ile Başakşehirli oyuncunun mücadelesinde el falan yok.

Ahmet Çakar'dan RAMS Başakşehir-Galatasaray maçı sonrası flaş yorum!

Hakem uyduruyor, Torreira çabuk başlıyor ve gol geliyor. Yine ikinci yarıda ceza alanı içinde Başakşehirli oyuncu, Torreira ile mücadele ediyor. Top diğer Başakşehirli oyuncuya gelip penaltı oluyor ama hakem yine bir faul uydurup topu G.Saray'a veriyor.

Ahmet Çakar'dan RAMS Başakşehir-Galatasaray maçı sonrası flaş yorum!

O kadar cin ki son saniyelerde önde olan Eldor Shomurodov'un arkasındaki Kaan'a faul yaptığını söylüyor. Bunlar belki çok göze batmadı, zaten bunun için sinsi hatalar diyorum.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ahmet Çakar'dan RAMS Başakşehir-Galatasaray maçı sonrası flaş yorum!

Gelelim G.Saray'a… Leroy Sane ufak ufak kıpırdanmaya başladı. İlk yarıda İlkay'ın, ikinci yarıda da Sara'nın harika paslarını kalitesiyle düzeltip gol yapmayı bildi. Fakat ilk yarı özellikle Başakşehir'i çok eleştirmemiz lazım.

Ahmet Çakar'dan RAMS Başakşehir-Galatasaray maçı sonrası flaş yorum!

Ne yaptıkları belli değil. Adeta kaleye kasten gitmek istemediler gibi. İkinci yarı biraz kıpırdandılar. Gol ve pozisyonları buldular. Sonuçta Galatasaray, Bodo/Glimt ile Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı maç öncesi sıkmadan, ikinci viteste her zamanki gibi 3 puanı almayı başardı.

