Mario Lemina kusursuz oynadı

Beşiktaş derbisinde Davinson Sanchez'in gördüğü kırmızı kartın ardından savunmanın ortasına geçen Mario Lemina, rakiplerine geçit vermedi. Rafa Silva'ya adım attırmayan Gabonlu futbolcu, takımının bir kişi eksik oynaması nedeniyle sorumluluk almaktan kaçmadı ve harikalar yarattı.
