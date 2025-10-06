CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da İlkay Gündoğan'dan örnek davranış! Derbide...

Galatasaray'da İlkay Gündoğan'dan örnek davranış! Derbide...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında dev derbide sahasında Beşiktaş ile 1-1'lik skorla berabere kaldı. Bu mücadelede sarı-kırmızılılar adına ağları havalandıran İlkay Gündoğan ile ilgili dikkat çeken gerçek ortaya çıktı. İşte tecrübeli yıldızın örnek davranışı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da İlkay Gündoğan'dan örnek davranış! Derbide...

Galatasaray'a imza attığı günden beri takım arkadaşlarına her konuda yardımcı olan İlkay Gündoğan, yine örnek bir davranışa imza attı. Takvim'in haberine göre; 34 yaşındaki tecrübeli oyuncu, takım kaptanı olmamasına rağmen Beşiktaş derbisinin devre arasında söz aldı ve arkadaşlarına bir konuşma yaptı.

Galatasaray'da İlkay Gündoğan'dan örnek davranış! Derbide...

Tecrübeli oyuncunun konuşmasında, "Davinson Sanchez'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldık. Skor olarak geride de olabiliriz. Futbolda bunlar var. Asıl sınavımız şimdi başlıyor. Bizi destekleyen taraftarlarımız bizden bir tepki bekliyor. Herkes iki kişilik mücadele edecek.

Galatasaray'da İlkay Gündoğan'dan örnek davranış! Derbide...

Galatasaray asla pes etmez. Çıkıp Aslanlar gibi mücadele edeceğiz" ifadelerine yer verdi. İlkay Gündoğan'ın konuşmalarına arkadaşları alkışlarla karşılık verdi. Sarı-Kırmızılılar'ın yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan'ın maçtan sonra mücadelelerinden dolayı arkadaşlarını kutladığı da gelen haberler arasında.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da İlkay Gündoğan'dan örnek davranış! Derbide...

Bu arada İlkay Gündoğan'ın devre arasında soyunma odasında kırmızı kart gören Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez'i teselli ettiği onunla özel bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

F.Bahçe Samsun'da berabere kaldı!
G.Saray'ın yıldızına Ada'dan talip!
DİĞER
Efsane yarışma programı tüm hızıyla devam ediyor!
Umut filosuna siyonist engeli! Alıkonulan aktivist Semanur Sönmez Yaman yaşadıklarını anlattı: İsrail polisi başörtülerimizi çıkardı
Icardi hakkında gündem yaratacak iddia!
F.Bahçe'de o isim cezalı duruma düştü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Porto ile Benfica yenişemedi! Porto ile Benfica yenişemedi! 01:15
Porto ile Benfica yenişemedi! Porto ile Benfica yenişemedi! 01:14
Tedesco: Kaybetmeyi hak ettik Tedesco: Kaybetmeyi hak ettik 00:07
F.Bahçe Samsun'da berabere kaldı! F.Bahçe Samsun'da berabere kaldı! 00:07
Samsun'da penaltı VAR'dan döndü! Samsun'da penaltı VAR'dan döndü! 00:07
F.Bahçe'de o isim cezalı duruma düştü! F.Bahçe'de o isim cezalı duruma düştü! 00:07
Daha Eski
G.Saray'ın yıldızına Ada'dan talip! G.Saray'ın yıldızına Ada'dan talip! 00:07
Göz-Göz'de seri sürüyor! Göz-Göz'de seri sürüyor! 00:07
F.Bahçe maçında gole ofsayt engeli! F.Bahçe maçında gole ofsayt engeli! 00:07
Göztepe'de maç öncesi Filistin pankartı! Göztepe'de maç öncesi Filistin pankartı! 00:07
F.Bahçe'den Ederson açıklaması! F.Bahçe'den Ederson açıklaması! 00:07
Gaziantep FK İstanbul'da kazandı! Gaziantep FK İstanbul'da kazandı! 00:07