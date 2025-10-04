CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Aslan'ın zafer hedefi

Aslan'ın zafer hedefi

Galatasaray'da artık tüm gözler bu akşam oynanacak Beşiktaş derbisine çevrildi. Süper Lig'de sezonun ilk derbisine çıkacak sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek. Hakem Yasin Kol'un düdük çalacağı bu önemli mücadele 20.00'de başlayacak. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz devi Liverpool'u sahasında 1-0 yenerek Türkiye'de ve Avrupa'da ses getiren Aslan, Süper Lig'deki başarılı formunu korumayı hedefliyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2025 Cumartesi 06:50
Aslan'ın zafer hedefi

Galatasaray'da artık tüm gözler bu akşam oynanacak Beşiktaş derbisine çevrildi. Süper Lig'de sezonun ilk derbisine çıkacak sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek. Hakem Yasin Kol'un düdük çalacağı bu önemli mücadele 20.00'de başlayacak. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz devi Liverpool'u sahasında 1-0 yenerek Türkiye'de ve Avrupa'da ses getiren Aslan, Süper Lig'deki başarılı formunu korumayı hedefliyor.

GÖZLER 8'E ÇEVRİLDİ

Son 3 sezonun şampiyonu Cimbom, 7'de 7'lik galibiyet serisiyle dikkat çekiyor. Galatasaray, Beşiktaş karşısında kazanarak 8'de 8 yapmak istiyor ve kulüp tarihinin en iyi lig başlangıcına imza atmayı hedefliyor. Okan Buruk ve öğrencileri; son 3 sezonda Süper Lig'de 6 karşılaşmada 4 galibiyet alırken 2 de yenilgi yaşadı. RAMS Park'ta oynanan karşılaşmalarda ise Galatasaray fire vermeden 3 maçta 3 kez kazandı. Aslan taraftarı önünde yeniden zafer istiyor.

KARTAL'A LIVERPOOL TAKTİĞİ

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u deviren Galatasaray aynı taktikle Beşiktaş'ın karşısına çıkacak. Derbinin önemini bilen Okan Buruk, oyuncularını dev maça konsantre etti. Liverpool'u yenen takımda fazla değişiklik yapmayı düşünmeyen Buruk, dinlenen Sane'yi yorulan İlkay ile değiştirebilir. 4-2-3-1 formasyonuyla sahaya çıkacak Buruk, ortada Lemina-Torreira ikilisinden vazgeçmeyecek. Kaleci Uğurcan'ın önünde Singo-Sanchez-Abdülkerim- Jakobs dörtlüsü bozulmayacak.

İŞTE GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ:

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, İlkay (Sane), Lemina, Barış Alper, Yunus, Osimhen (Icardi)

Beşiktaş: Mert, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Rafa Silva, Cerny, Jota, Abraham (Toure)

