Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'tan Galatasaray tepkisi!

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'tan Galatasaray tepkisi!

Chelsea maçı öncesi konuşan Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Galatasaray maçındaki hakem performansına ve penaltıya tepki gösterdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2025 Cuma 16:05
Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'tan Galatasaray tepkisi!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Liverpool cephesinde maçın yankıları sürüyor.

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'tan Galatasaray tepkisi!

Premier Lig'de Chelsea ile oynanacak maç öncesi basın toplantısında konuşan Arne Slot, hakemin penaltı kararına tepki gösterdi.

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'tan Galatasaray tepkisi!

"HAYATININ EN KÖTÜ DARBESİNİ ALMIŞ GİBİ..."

Galatasaray'ın kazandığı penaltı pozisyonu hakkında konuşan Hollandalı çalıştırıcı, "Ekitike kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda omuzundan 2-3 kez çekiliyor ama oyuncularımızın çoğunun yaptığı gibi ayakta kalmaya çalışıyor. Bir dakika sonra rakip oyuncu sanki hayatının en kötü darbesini almış gibi yere düşüyor, hakem de buna penaltı veriyor. Galatasaray maçının hakemi olsaydı, Crystal Palace'a yenilmezdik." ifadelerini kullandı.

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'tan Galatasaray tepkisi!

"PENALTI DIŞINDA POZİSYON YARATMADILAR"

"Galatasaray, penaltı dışında bize karşı pozisyon yaratamadı. 3-4 an yakaladılar o da bizim top kayıplarımızdan kaynaklı oldu." dedi.

