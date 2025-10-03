Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'tan Galatasaray tepkisi!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Liverpool cephesinde maçın yankıları sürüyor.
Premier Lig'de Chelsea ile oynanacak maç öncesi basın toplantısında konuşan Arne Slot, hakemin penaltı kararına tepki gösterdi.
"HAYATININ EN KÖTÜ DARBESİNİ ALMIŞ GİBİ..."
Galatasaray'ın kazandığı penaltı pozisyonu hakkında konuşan Hollandalı çalıştırıcı, "Ekitike kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda omuzundan 2-3 kez çekiliyor ama oyuncularımızın çoğunun yaptığı gibi ayakta kalmaya çalışıyor. Bir dakika sonra rakip oyuncu sanki hayatının en kötü darbesini almış gibi yere düşüyor, hakem de buna penaltı veriyor. Galatasaray maçının hakemi olsaydı, Crystal Palace'a yenilmezdik." ifadelerini kullandı.
