Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Icardi atıyor

Icardi atıyor

Sarı-kırmızılı takımın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, siyah-beyazlılara karşı forma giydiği 6 karşılaşmada 5 gol kaydederek son dönemdeki en skorer futbolcu oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2025 Cuma 06:50
Icardi atıyor

Süper Lig'de haftanın en önemli maçı yaklaşırken oyuncular da bu atmosfere kendilerini hazırlamaya başladı. Liverpool'u deviren ve tüm dünyada ses getiren sarı-kırmızılılar bu maça da favori olarak çıkıyor. Takım halinde dikkat çeken sarı-kırmızılılarda İcardi'nin bugüne kadar Beşiktaş'a karşı sergilediği başarılı performans dikkat çekiyor. Arjantinli bugüne kadar siyah-beyazlılara karşı 6 maçta forma giyerken 5 gol kaydetmeyi başardı.

Rafa Silva ve Paul Onuachu ile birlikte ligde gol krallığı yarışında zirvede bulunan İcardi, forma giymesi halinde takımının en önemli gol silahlarından birisi olacak. Durumu henüz netlik kazanmayan Victor Osimhen de Süper Lig'de çıktığı 4 müsabakada 2 defa gol sevinci yaşarken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 1 gol attı. Nijeryalı futbolcu ise siyah-beyazlılarla oynadığı 2 derbide 1 gol kaydetti. Kimin forma giyeceği henüz netlik kazanmazken teknik direktör Okan Buruk oyuncularını antrenmanda deniyor.

7 OYUNCUNUN İLK HEYECANI

Yaklaşan Beşiktaş derbisi öncesinde G.Saray'da 7 futbolcu bu heyecanı ilk kez yaşamaya hazırlanıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde Uğurcan Çakır, Wilfried Singo, Leroy Sane, İlkay Gündoğan, Metehan Baltacı, İsmail Jacobs ve Yusuf Demir ilk derbi heyecanlarını yaşayacak.

YÜZLER GÜLÜYOR

Derbi hazırlıklarını sürdüren G.Saray'da yüzler gülüyor. Liverpool galibiyetinin ardından morali tavan yapan sarı-kırmızılılar perşembe günü gerçekleştirilen antrenmanda neşeliydi. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Kemerburgaz Tesisleri'nde hazırlıklar sürerken, Osimhen takımdan ayrı çalıştı.

STADI DİNLEYİN

Şampiyonlar Ligi'nin resmi X hesabı, G.Saray'ın dillere destan tribünü paylaştı. Liverpool maçındaki başlama vuruşunu paylaşan Şampiyonlar Ligi hesabında, "G.Saray'ın atmosferini dinleyin" ifadeleri ile o büyük coşkunun videosu paylaşıldı. Sosyal medyada bu paylaşım çok beğenildi.

