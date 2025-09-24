CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Mario Basler'den Galatasaray sözleri: Harcadıkları paraya rağmen...

Mario Basler'den Galatasaray sözleri: Harcadıkları paraya rağmen...

Almanya'da bir televizyon programında konuşan eski futbolcu ve teknik direktör Mario Basler'in Galatasaray ile ilgili sözleri ile gündem oldu. O açıklamalar, 'Sane'nin kulübü parasını mı yakıyor?' başlığı ile servis edildi. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2025 Çarşamba 11:46
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Mario Basler'den Galatasaray sözleri: Harcadıkları paraya rağmen...

Sarı kırmızılıların UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt'a karşı aldığı farklı yenilginin yansımaları devam ediyor.

Mario Basler'den Galatasaray sözleri: Harcadıkları paraya rağmen...

Alman kanalı Sport1'in "Doppelpass" programına konuk olan eski futbolcu ve teknik direktör Mario Basler, bir konu üzerine verdiği Galatasaray örneği ile gündem oldu.

Mario Basler'den Galatasaray sözleri: Harcadıkları paraya rağmen...

Basler, Haziran ayında Leroy Sane'nin Türkiye'yi tercih etmesine "Kariyeri değil parayı seçti. Umarım bir daha Alman Milli Takımı'na çağrılmaz. Türkiye'de klasını kaybedecek." sözleri ile sert tepki göstermişti.

Mario Basler'den Galatasaray sözleri: Harcadıkları paraya rağmen...

İşte fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin derlediği o haber...

Mario Basler'den Galatasaray sözleri: Harcadıkları paraya rağmen...

Alman kanalında "Premier Lig'in Bundesliga'ya göre sahip olduğu mali avantaj" hakkında bir tartışma gerçekleştiriliyordu.

Mario Basler'den Galatasaray sözleri: Harcadıkları paraya rağmen...

Tartışmaya dahil olan Basler, paranın bir takımın daha iyi performans göstermesini garanti etmediğini savunmak için Galatasaray'ı örnek olarak gösterdi.

Mario Basler'den Galatasaray sözleri: Harcadıkları paraya rağmen...

"HARCADIKLARI PARAYA RAĞMEN..."

56 yaşındaki eski futbolcu, "Galatasaray'ın durumuna bakalım. Bu yaz tonla para harcadılar fakat Frankfurt'tan 5 gol yediler! Yani para her zaman belirleyici faktör değildir. Bir takımın çalışması gerekir. Bunu yakın zamanda Chelsea'de de gördük. Önemli olan takımın kalitesidir. Bu tüm takımlar için geçerlidir," dedi.

Mario Basler'den Galatasaray sözleri: Harcadıkları paraya rağmen...

Son olarak 2021-2024 yılları arasında Türkgücü Osnabrück'ün başında olan Basler'in bu argüman esnasındaki sinirli ses tonu dikkat çekti.

