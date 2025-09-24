Mario Basler'den Galatasaray sözleri: Harcadıkları paraya rağmen...

Almanya'da bir televizyon programında konuşan eski futbolcu ve teknik direktör Mario Basler'in Galatasaray ile ilgili sözleri ile gündem oldu. O açıklamalar, 'Sane'nin kulübü parasını mı yakıyor?' başlığı ile servis edildi. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri
Sarı kırmızılıların UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt'a karşı aldığı farklı yenilginin yansımaları devam ediyor.
Alman kanalı Sport1'in "Doppelpass" programına konuk olan eski futbolcu ve teknik direktör Mario Basler, bir konu üzerine verdiği Galatasaray örneği ile gündem oldu.
Basler, Haziran ayında Leroy Sane'nin Türkiye'yi tercih etmesine "Kariyeri değil parayı seçti. Umarım bir daha Alman Milli Takımı'na çağrılmaz. Türkiye'de klasını kaybedecek." sözleri ile sert tepki göstermişti.
56 yaşındaki eski futbolcu, "Galatasaray'ın durumuna bakalım. Bu yaz tonla para harcadılar fakat Frankfurt'tan 5 gol yediler! Yani para her zaman belirleyici faktör değildir. Bir takımın çalışması gerekir. Bunu yakın zamanda Chelsea'de de gördük. Önemli olan takımın kalitesidir. Bu tüm takımlar için geçerlidir," dedi.
Son olarak 2021-2024 yılları arasında Türkgücü Osnabrück'ün başında olan Basler'in bu argüman esnasındaki sinirli ses tonu dikkat çekti.