Buruk'tan rotasyon

Şampiyonlar Ligi'nin start almasıyla birlikte yoğun bir maç temposuna giren sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, dün oynanan Konyaspor mücadelesinde rotasyona gitti. Davinson Sanchez'i tam 21 maç sonra kulübeye çeken başarılı teknik adam, Frankfurt deplasmanında iki kez sakatlık geçiren Eren Elmalı'yı da kenara aldı. Lemina'yı da dinlendiren Buruk, İcardi, Jakobs ve Abdülkerim Bardakcı'yı sahaya sürdü. Tüm sezon geniş kadrodan maksimum verim almaya çalışacak olan sarı-kırmızılılarda cuma günkü Alanyaspor mücadelesi düşünülerek böyle bir hamle yapıldı.

JAKOBS SOLDA ETKİLİ OLDU

Eren Elmalı'nın dinlendirildiği maçta sol bekte görev alan İsmail Jakobs, etkili bir performans sergiledi. Hem hücumda hem de savunmada başarılı işler yapan tecrübeli futbolcu, Eren'in yokluğunu aratmadı. Milli oyuncunun Alanya maçı düşünülerek dinlendirildiği haftada hocası Okan Buruk'un gözüne giren Jakobs, forma rekabetinde olacağını gösterdi.