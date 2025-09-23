CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Aslan altın buldu

Aslan altın buldu

Yunus Akgün, Mauro İcardi ve Torreira’nın füzesiyle zafere uzanan sarı-kırmızılılar, 6 haftada 6’da 6 yaparak en yakın rakipleri Göztepe ile Fenerbahçe’ye tam 6 puan fark attı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2025 Salı 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Aslan altın buldu

Süper Lig'de yoluna dolu dizgin devam eden G.Saray'ın son kurbanı Konyaspor oldu. Düne sahaya çıktığı son 13 Süper Lig maçını da kazanarak çıkan sarı-kırmızılılar, bu seriyi 14'e yükseltirken rahat bir galibiyete uzandı. Ligde 6 hafta geride kalırken, tüm maçlarını kazanan Cimbom, en yakın rakipleri Göztepe ile Fenerbahçe'ye 6'şar puanlık fark atarak Süper Lig'in en büyük favorisi olduğunu gösterdi. Galatasaray maça iyi başlamadı ama hemen toparlanmayı başardı.

YUNUS AKGÜN'DEN MESSİ PASI

Mücadelenin 23. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın kaleciden dönen topunu iyi takip eden Yunus Akgün, şık bir çalımın ardından topu filelere gönderdi. 45'te bu kez Yunus Akgün'ün Messi vari pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Mauro İcardi rakibe de çarpan topla fileleri buldu. 64'te Sallai'nin pasında yaklaşık 25 metreden kaleye harika bir füze gönderen Lucas Torreira farkı açtı. Konyaspor'un tek sayısı 80'de yaşanan karambolde Tunahan'ın pasında Umut Nayir'in köşeyi bulan güzel şutuyla geldi.

F.Bahçe revizyona gidiyor!
Buruk'tan Osimhen açıklaması!
DİĞER
Bülent Timurlenk, Galatasaray - Konyaspor maçında öne çıkan 4 yıldızı açıkladı! Barış Alper'e eleştiri...
Başkan Erdoğan Amerikan Fox News kanalına konuştu! "Gazze'deki soykırımın faili Netanyahu’dur"
Buruk'tan Yunus ve Jakobs açıklaması!
F.Bahçe'de Tedesco için kritik viraj!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ballon D'or'u kim aldı? | 2025 Ballon d'Or ödülünün sahibi kim? Ballon D'or'u kim aldı? | 2025 Ballon d'Or ödülünün sahibi kim? 07:47
Ballon d'Or ödülü Dembele'nin! Ballon d'Or ödülü Dembele'nin! 00:29
Buruk'tan Osimhen açıklaması! Buruk'tan Osimhen açıklaması! 00:28
Buruk'tan Yunus ve Jakobs açıklaması! Buruk'tan Yunus ve Jakobs açıklaması! 00:28
Cimbom Aslantepe'de kara bulutları dağıttı! Cimbom Aslantepe'de kara bulutları dağıttı! 00:28
Real Betis taraftarlarından Amrabat harekatı! Real Betis taraftarlarından Amrabat harekatı! 00:28
Daha Eski
Mourinho’dan F.Bahçe seçimi açıklaması! Mourinho’dan F.Bahçe seçimi açıklaması! 00:28
Ali Koç'tan Frankfurt'a '5 kez teşekkür'! Ali Koç'tan Frankfurt'a '5 kez teşekkür'! 00:28
F.Bahçe ve G.Saray'ı reddetme sebebi... F.Bahçe ve G.Saray'ı reddetme sebebi... 00:28
Ünlü gazeteciden Onana için flaş açıklama! Ünlü gazeteciden Onana için flaş açıklama! 00:28
Banza resmen Al Jazira'da! Banza resmen Al Jazira'da! 00:28
Fernandes'e Rusya'da sert eleştiri! Fernandes'e Rusya'da sert eleştiri! 00:28