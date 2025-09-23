Aslan altın buldu

Süper Lig'de yoluna dolu dizgin devam eden G.Saray'ın son kurbanı Konyaspor oldu. Düne sahaya çıktığı son 13 Süper Lig maçını da kazanarak çıkan sarı-kırmızılılar, bu seriyi 14'e yükseltirken rahat bir galibiyete uzandı. Ligde 6 hafta geride kalırken, tüm maçlarını kazanan Cimbom, en yakın rakipleri Göztepe ile Fenerbahçe'ye 6'şar puanlık fark atarak Süper Lig'in en büyük favorisi olduğunu gösterdi. Galatasaray maça iyi başlamadı ama hemen toparlanmayı başardı.

YUNUS AKGÜN'DEN MESSİ PASI

Mücadelenin 23. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın kaleciden dönen topunu iyi takip eden Yunus Akgün, şık bir çalımın ardından topu filelere gönderdi. 45'te bu kez Yunus Akgün'ün Messi vari pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Mauro İcardi rakibe de çarpan topla fileleri buldu. 64'te Sallai'nin pasında yaklaşık 25 metreden kaleye harika bir füze gönderen Lucas Torreira farkı açtı. Konyaspor'un tek sayısı 80'de yaşanan karambolde Tunahan'ın pasında Umut Nayir'in köşeyi bulan güzel şutuyla geldi.