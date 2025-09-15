Deplasman fatihi

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

G.Saray, Süper Lig'de oynadığı son 7 deplasman maçında da mağlup olmadı. Deplasmandaki son yenilgisini geçtiğimiz sezonun 29'uncu haftasında oynanan Beşiktaş mücadelesinde alan sarıkırmızılı ekip, sonrasında oynadığı 7 maçı da kazandı.

16 maçlık dev seri

Süper Lig'e bu sezon 5'te 5 yaparak başlayan sarıkırmızılılar, oynadığı son 16 resmi maçı da kazanmayı başardı. Son olarak geçen sezonun 29. haftasında oynanan Beşiktaş derbisini 10 kişi kaldığı maçta kaybeden Cimbom, ardından sahne aldığı 16 karşılaşmadan da zaferle ayrılmayı başardı.