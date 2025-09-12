CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan son gün bombası! Milli yıldız için transfer görüşmeleri başladı

Transferde flaş isimleri kadrosuna katan Galatasaray'da son gün hamlesi için harekete geçildi. Osimhen ve Icardi'ye alternatif olacak isim arayan sarı kırmızılılar, milli oyuncunun transferi için görüşmelere başladı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2025 Cuma 09:20
Transfer döneminin sona ermesine saatler kala Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Osimhen ve Icardi'ye alternatif olacak bir isim arayan sarı kırmızılılar milli forvete kancayı taktı.

ASLAN'DAN BERTUĞ HAMLESİ

Fransız ekibi Rennes forması giyen Bertuğ Yıldırım için G.Saray'ın girişimleri devam ediyor.

Milli futbolcuyu kadrosuna katarak Osimhen ve İcardi'ye alternatif yaratmak isteyen yönetim, satın alma ya da kiralama konusunda Rennes ile görüşmelerini sıklaştırdı. Son gün transferde hareketlilik yaşanabilir.

23 yaşındaki santrfor bu sezon sadece 1 maçta görev aldı.

2 milyon Euro piyasa değeri olan Bertuğ Yıldırım'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

