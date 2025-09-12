HaberlerGalatasaray Galatasaray'dan son gün bombası! Milli yıldız için transfer görüşmeleri başladı
Transferde flaş isimleri kadrosuna katan Galatasaray'da son gün hamlesi için harekete geçildi. Osimhen ve Icardi'ye alternatif olacak isim arayan sarı kırmızılılar, milli oyuncunun transferi için görüşmelere başladı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Milli futbolcuyu kadrosuna katarak Osimhen ve İcardi'ye alternatif yaratmak isteyen yönetim, satın alma ya da kiralama konusunda Rennes ile görüşmelerini sıklaştırdı. Son gün transferde hareketlilik yaşanabilir.
23 yaşındaki santrfor bu sezon sadece 1 maçta görev aldı.
2 milyon Euro piyasa değeri olan Bertuğ Yıldırım'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.