Bileği bükülmüyor

Son 3 sezonun şampiyonu olan ve armasına 5. yıldızı ekleyen G.Saray, gözünü Fatih Terim dönemindeki başarıya dikti. Türkiye'de daha önce dört sene üst üste şampiyonluk yaşayan tek takım olan sarı-kırmızılılar, kendi rekorunu egale etmeye sadece 1 sene uzaklıkta. Kurulan kadro ve oynanan futbola bakınca yine açık ara favori olarak gözüken sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de oynadığı son 12 maçtan da zaferle ayrılmayı başardı. Geçen sezon Beşiktaş'a mağlup olan Cimbom, ardından sahaya adımını attığı 12 maçta da 3 puanı kaptı.