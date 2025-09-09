Uğurcan Çakır imzayı attı!

Galatasaray'ın Trabzonspor'dan rekor bonservis bedeli ile renklerine bağladığı Uğurcan Çakır, formayı üstüne giyerek imzayı attı. 29 yaşındaki kaleci, "Uzun bir süreçti ama burada olduğum için mutluyum. Galatasaray'a yakışır bir futbol sergilemek için buraya geldim. İnşallah başarılı olurum. Benim için Şampiyonlar Ligi'nde oynamak özel bir duygu olacak. Hayallerimden bir tanesiydi. Şampiyonlar Ligi'nde umarım Galatasaray'a iyi hizmet ederiz." açıklamalarında bulundu.

