CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Uğurcan Çakır imzayı attı!

Uğurcan Çakır imzayı attı!

Galatasaray'ın Trabzonspor'dan rekor bonservis bedeli ile renklerine bağladığı Uğurcan Çakır, formayı üstüne giyerek imzayı attı. İşte ilk açıklamaları... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2025 Salı 18:35 Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2025 Salı 18:38
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Uğurcan Çakır imzayı attı!

Galatasaray'ın Trabzonspor'dan rekor bonservis bedeli ile renklerine bağladığı Uğurcan Çakır, formayı üstüne giyerek imzayı attı. 29 yaşındaki kaleci, "Uzun bir süreçti ama burada olduğum için mutluyum. Galatasaray'a yakışır bir futbol sergilemek için buraya geldim. İnşallah başarılı olurum. Benim için Şampiyonlar Ligi'nde oynamak özel bir duygu olacak. Hayallerimden bir tanesiydi. Şampiyonlar Ligi'nde umarım Galatasaray'a iyi hizmet ederiz." açıklamalarında bulundu.

İŞTE G.SARAY'IN PAYLAŞIMI

REKLAM - Idefix
Türkiye-Polonya | CANLI İZLE
DİĞER
5 milyon ödüllü yarışmada kıyasıya mücadele! Efsane yarışma programında heyecan dorukta
Terör devleti İsrail'in derdi ateşkes değil! Doha'da müzakere masasına kalleş saldırı: Hamas'tan "Liderlerimiz sağ kurtuldu" açıklaması
F.Bahçe'den zorunlu transfer! 3 gün içinde iş bitecek
Cengiz Ünder: En büyük hedefim...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cengiz Ünder: En büyük hedefim... Cengiz Ünder: En büyük hedefim... 18:19
İşte F.Bahçe'nin yeni teknik direktörü! İşte F.Bahçe'nin yeni teknik direktörü! 18:07
Barış Alper: Gelinen süreç beni derinden üzdü Barış Alper: Gelinen süreç beni derinden üzdü 17:32
Taylan Bulut yerli statüsünde oynayacak! Taylan Bulut yerli statüsünde oynayacak! 16:41
Gençlerbirliği'nde ayrılık Gençlerbirliği'nde ayrılık 15:41
Beşiktaş'ta Başakşehir mesaisi sürüyor! Beşiktaş'ta Başakşehir mesaisi sürüyor! 15:34
Daha Eski
N. Forest’ta Postecoglou dönemi! N. Forest’ta Postecoglou dönemi! 15:24
Cengiz Ünder'in forma numarası belli oldu Cengiz Ünder'in forma numarası belli oldu 15:20
F.Bahçe Trabzonspor maçına hazırlandı F.Bahçe Trabzonspor maçına hazırlandı 15:01
F.Bahçe'de Tedesco dönemi! İstanbul'a geliş saati... F.Bahçe'de Tedesco dönemi! İstanbul'a geliş saati... 14:55
Buse Naz Çakıroğlu çeyrek finalde! Buse Naz Çakıroğlu çeyrek finalde! 14:35
Osimhen sahalara ne zaman dönecek? Osimhen sahalara ne zaman dönecek? 14:35