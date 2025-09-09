CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! Victor Osimhen...

Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! Victor Osimhen...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, Victor Osimhen'in ayak bileği bağlarında orta düzeyde sprain (gerilme ve kanama) tespit edildiğini açıkladı. (GS spor haberi)

Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! Victor Osimhen...

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, ülkesinin 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Ruanda ile oynanan maçta sakatlanmış ve oyuna devam edememişti.

Yıldız futbolcuyu özel uçakla İstanbul'a getirerek MR'ını çektiren sarı-kırmızılılardan resmi açıklama geldi.

Galatasaray, Victor Osimhen'in ayak bileği bağlarında orta düzeyde sprain (gerilme ve kanama) tespit edildiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Galatasaray: Futbol A Takımı oyuncumuz Victor Osimhen'in bugün sponsor hastanemizde yapılan tetkiklerinde, ayak bileği bağlarında orta düzeyde sprain (gerilme ve kanama) tespit edilmiş olup futbolcumuzun en kısa sürede sahalara dönmesi amacıyla gerekli tedaviye başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

