Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Hakan gemileri yaktı

Hakan gemileri yaktı

Milli futbolcu, İnter Başkanı Marotta’dan G.Saray’a transferine kolaylık göstermesini istedi ve artık aklının sadece Türkiye’de olduğunu söyledi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2025 Pazar 06:51
Hakan gemileri yaktı

Sezon başından itibaren Hakan Çalhanoğlu için girişimlerini sürdüren sarı-kırmızılılar, İnter'in kolaylık göstermesini bekliyor. Transfere büyük harcamalar yapan sarı-kırmızılılar, milli yıldızı zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Parçalı formayı giyebilmek için her türlü fedakarlığa hazır olduğunu belirten Hakan, İnter'e de baskı yapmayı sürdürüyor. Takımların anlaşmasını bekleyen Hakan, kulübünden anlayış istedi.

YÖNETİM İNDİRİM BEKLİYOR

Inter Başkanı Marotta ile görüşen ve ayrılığı konusunda kolaylık gösterilmesini talep eden Hakan, kulübe imza parası bile almadan bonservis ödetmeden geldiğini hatırlattı. Kendisinin kulübe maliyet yüklemediğini ve ayrılırken de zorluk çıkartılmaması gerektiğini belirten Hakan, sadece sarı-kırmızılı takımı düşündüğünün altını çizdi. Eğer İnter 10-15 milyon euro arası bir bedele düşerse G.Saray yönetimi transferi noktalayıp Hakan'ı İstanbul'a getirecek.

