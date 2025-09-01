Ortaya iki aday

Şampiyonlar Ligi'nde kadro bildirimine son iki gün kala Galatasaray transferde vites yükseltti. Sarı-kırmızılılar orta alanda Torreira, Lemina ve Sara'ya önemli bir alternatif yaratmak istiyor. Oyunu iki tarafıyla başarıyla oynayacak bir futbolcu arayan yönetim, yerlilere öncelik vermiş durumda. Sezon başında da gündeme gelen İnter forması giyen Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu için yeniden harekete geçildi. İnter'in yüksek talepleri nedeni ile daha önce masadan kalkan yönetim, yeniden görüşmelere başladı.

PLASEDE İLKAY VAR

İnter Başkanı Marotta daha önce yaptığı açıklamada kararı Hakan'ın vereceğini söylemişti. Eğer İtalyanlar beklentisini 20 milyon bandına düşürürse G.Saray bir hamle daha yapacak. Eğer anlaşma zemini sağlanamazsa Manchester City forması giyen İlkay bitirilecek. 34 yaşındaki oyuncu da her fırsatta G.Saray forması giymek istediğini dile getirmişti. Ancak taraflar yıllık ücret konusunda bir türlü orta yol bulamamıştı. Yönetim ufak bir zam yaparak İlkay'ı da ikna etmeye çalışacak.

HAKAN MEŞALEYİ YAKTI

Önceki gün kendisine ait sosyal medya hesabında bir aslan ailesi paylaşarak taraftarları heyecanlandıran Hakan Çalhanoğlu, G.Saray'ın bastırması halinde kulübü ile görüşerek transferde kolaylık talep edecek. Hakan Çalhanoğlu transferin gerçekleşmesi için yıllık ücretinde de indirime gitmeye hazır.