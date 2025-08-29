Singo: çok sabırsızım

Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Wilfried Singo, parçalı formayı giymek için sabırsızlandığını söyledi. Türkiye'nin en büyük takımında forma giyeceği için mutlu olduğunu belirten Singo, "Sadece Drogba ve Eboue değil, Keita ve Aurier gibi oyuncular da burada oynadılar. Umarım ben de Türkiye'nin büyük takımı G.Saray'da onlar gibi başarılar elde ederim. Bu yeni ailemle birlikte olacağım için açıkçası çok mutluyum. Çok sabırsızım G.Saray'da oynayacağım için. G.Saray maçlarını izledim. İnanılmaz bir atmosfer var. Sabırsızlanıyorum.

BONSERVİSİNE 30.7 MİLYON EURO ÖDENECEK

Wilfried Singo'nun KAP açıklaması gelirken oyuncunun maliyeti de belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Wilfried Stephane Singo'nun transferi konusunda, kulübü AS Monaco ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcunun eski kulübüne net 30.769.230,77 EURO tutarında transfer bedeli ödenecektir. Futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın yüzde 10'luk bölümü Monaco'ya ödenecektir. 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 4.8 milyon Euro ödenecektir" denildi.

90 NUMARA

İmza öncesinde sağlık kontrolünden geçen Singo'nun fiziksel açıdan harika bir durumda olması dikkat çekti. Osimhen'in ardından Türk futbol tarihinin en pahalı ikinci transferi olan Fildişili oyuncu, sarı-kırmızılı takımda 90 numaralı formayı terletecek.