GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Vitao'nun kaderi belli oldu!



Wilfred Singo transferini resmen açıklayan ve savunmaya takviye arayan Galatasaray'ın gündemindeki Vitao için Internacional'den net yanıt geldi. 12 milyon euro talep eden Brezilya ekibi, transfer tekliflerini değerlendirdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2025 Perşembe 11:12


Savunma hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray, Internacional forması giyen Vitão'yu listesine almıştı. Cimbom'un Brezilyalı oyuncuyu canlı izlemek için gözlemci gönderdiği de basına yansımıştı.



Brezilya basını, Internacional'in Vitão için 12 milyon euro talep ettiğini duyurmuştu. Galatasaray'ın ise 10 milyon euroya kadar çıktığı iddia edildi.



Brezilya basınından Bolavip'in haberine göre Internacional, oyuncunun bu transfer döneminde satılmayacağını resmen menajerlere iletti. Kulüp, 25 yaşındaki stoperin %80 ekonomik haklarına sahip.



Internacional tarafından temsilcilere oyuncu için yapılan 10 milyon euronun altındaki tekliflerin kabul edilmeyeceği ve Vitão'nun ayrılığının düşük ihtimal olduğu vurgulandı.



Stoper ve sağ bekte forma giyebilen Vitão, bu sezon Internacional'de 33 maçta görev aldı. Genç savunmacı takımına 1 asistlik katkı sağladı.



İŞTE O HABER

G.Saray'da Ederson tamam!
Kerem için yurt dışından olay yorum! "Kendisini isteyen takıma..."
DİĞER
Benfica - Fenerbahçe maçının ardından olay sözler! "Kerem Aktürkoğlu başarısız transferin intikamını aldı..."
Terörsüz Türkiye için 7. toplantı! Hikmet Çetin'den "Bahçeli" sözleri: Onu ve ona destek verenleri kutlamak istiyorum
Ömer Üründül'den F.Bahçe-Benfica maçı yorumu
Maçın ardından sert eleştiri!
SON DAKİKA
