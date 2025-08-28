GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Vitao'nun kaderi belli oldu!

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Savunma hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray, Internacional forması giyen Vitão'yu listesine almıştı. Cimbom'un Brezilyalı oyuncuyu canlı izlemek için gözlemci gönderdiği de basına yansımıştı.