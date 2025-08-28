GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Vitao'nun kaderi belli oldu!

Savunma hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray, Internacional forması giyen Vitão'yu listesine almıştı. Cimbom'un Brezilyalı oyuncuyu canlı izlemek için gözlemci gönderdiği de basına yansımıştı. Brezilya basını, Internacional'in Vitão için 12 milyon euro talep ettiğini duyurmuştu. Galatasaray'ın ise 10 milyon euroya kadar çıktığı iddia edildi. Brezilya basınından Bolavip'in haberine göre Internacional, oyuncunun bu transfer döneminde satılmayacağını resmen menajerlere iletti. Kulüp, 25 yaşındaki stoperin %80 ekonomik haklarına sahip. Internacional tarafından temsilcilere oyuncu için yapılan 10 milyon euronun altındaki tekliflerin kabul edilmeyeceği ve Vitão'nun ayrılığının düşük ihtimal olduğu vurgulandı. Stoper ve sağ bekte forma giyebilen Vitão, bu sezon Internacional'de 33 maçta görev aldı. Genç savunmacı takımına 1 asistlik katkı sağladı. İŞTE O HABER