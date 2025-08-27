Galatasaray'da Okan Buruk'tan flaş karar! Barış Alper ve Lemina...

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Sarı-kırmızılı camiada gözler bu maça çevrilmişken takımın teknik direktörü Okan Buruk'tan kritik karar geldi.
Barış Alper Yılmaz ve Mario Lemina'nın yokluğunda Kayseri'den iyi bir futbol ve 4-0'lık galibiyetle dönen G.Saray'da kazanan kadro bozulmayacak. Teknik direktör Okan Buruk, Barış'ı Çaykur Rizespor mücadelesinde de oynatmayı düşünmezken, Lemina da riske edilmeyecek.
