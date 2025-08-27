CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'da Okan Buruk'tan flaş karar! Barış Alper ve Lemina...

Galatasaray'da Okan Buruk'tan flaş karar! Barış Alper ve Lemina...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılar bu mücadeleden mutlaka 3 puanla ayrılarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Mücadele öncesi Okan Buruk'tan kadro planlamaları anlamında flaş karar geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2025 Çarşamba 11:20
Galatasaray'da Okan Buruk'tan flaş karar! Barış Alper ve Lemina...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşacak. Cimbom'da bu maçtan tek hedef 3 puanla ayrılmak.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan flaş karar! Barış Alper ve Lemina...

Sarı-kırmızılı camiada gözler bu maça çevrilmişken takımın teknik direktörü Okan Buruk'tan kritik karar geldi.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan flaş karar! Barış Alper ve Lemina...

Barış Alper Yılmaz ve Mario Lemina'nın yokluğunda Kayseri'den iyi bir futbol ve 4-0'lık galibiyetle dönen G.Saray'da kazanan kadro bozulmayacak. Teknik direktör Okan Buruk, Barış'ı Çaykur Rizespor mücadelesinde de oynatmayı düşünmezken, Lemina da riske edilmeyecek.

