TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Ederson için yeni teklif!

ÖMER ÇAĞRI AKDERE

Galatasaray'da kaleci transferi gündeminin bir numaralı ismi Manchester City'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson. Sarı kırmızılılarda Ada ekibi ve oyuncu tarafı ile süregelen görüşmelerde önemli bir ilerleme kaydedildi.

Son olarak PSG'ye veda eden Gianluigi Donnarumma'nın Manchester City'ye "evet" dediği ve transferin tamamıyla Ederson'un Galatasaray'a gitmesine bağlı olduğu açıklandı.