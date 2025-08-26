CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Ederson için yeni teklif!

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Ederson için yeni teklif!

Kaleci transferi doğrultusunda Ederson'a yönelen Galatasaray, Brezilyalı eldiven için Manchester City'ye sunduğu teklifi yükseltti. İşte teklif edilen yeni rakam... | Son dakika GS spor haberleri

Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2025 Salı 16:09 Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2025 Salı 16:14
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Ederson için yeni teklif!

Galatasaray'da kaleci transferi gündeminin bir numaralı ismi Manchester City'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson. Sarı kırmızılılarda Ada ekibi ve oyuncu tarafı ile süregelen görüşmelerde önemli bir ilerleme kaydedildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Ederson için yeni teklif!

Son olarak PSG'ye veda eden Gianluigi Donnarumma'nın Manchester City'ye "evet" dediği ve transferin tamamıyla Ederson'un Galatasaray'a gitmesine bağlı olduğu açıklandı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Ederson için yeni teklif!

Cimbom'da pazarlıklar sürerken Sambacı eldivene yıllık 7 milyon Euro maaştan 2028'e kadar sözleşme teklif edildiği biliniyordu. Premier Lig ekibinin ise 10 milyon Euro'luk teklifi az bulmasının ardından Galatasaray, kesenin ağzını sonuna kadar açtı.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Ederson için yeni teklif!

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Ederson ile prensipte anlaşan Galatasaray, Manchester City'ye de talep ettiği 15 milyon Euro bonservisi ödemeye hazır olduğunu bildirdi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Ederson için yeni teklif!

Transferin gerçekleşmesi durumunda Ederson, Türk futbol tarihinde bonservisine en yüksek miktarda ödeme yapılan kalecisi olacak.

Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
