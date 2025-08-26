TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Ederson için yeni teklif!

Galatasaray'da kaleci transferi gündeminin bir numaralı ismi Manchester City'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson. Sarı kırmızılılarda Ada ekibi ve oyuncu tarafı ile süregelen görüşmelerde önemli bir ilerleme kaydedildi.
Son olarak PSG'ye veda eden Gianluigi Donnarumma'nın Manchester City'ye "evet" dediği ve transferin tamamıyla Ederson'un Galatasaray'a gitmesine bağlı olduğu açıklandı.
Cimbom'da pazarlıklar sürerken Sambacı eldivene yıllık 7 milyon Euro maaştan 2028'e kadar sözleşme teklif edildiği biliniyordu. Premier Lig ekibinin ise 10 milyon Euro'luk teklifi az bulmasının ardından Galatasaray, kesenin ağzını sonuna kadar açtı.
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.