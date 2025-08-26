CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da 'Barış' sağlandı! Cimbom'un transfer kararı kesin

Galatasaray'da 'Barış' sağlandı! Cimbom'un transfer kararı kesin

Teknik direktör Okan Buruk ile görüşen Barış Alper Yılmaz dünkü idmanda yer aldı. G.Saray'la birlikte çalışmalarına kaldığı yerden devam eden milli futbolcunun NEOM'a transfer olma istediği hala devam ediyor. Sarı-kırmızılılar ise 50 milyon euro'nun altına inmeyecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2025 Salı 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da 'Barış' sağlandı! Cimbom'un transfer kararı kesin

Galatasaray'da son günlerde gündemi meşgul eden Barış Alper Yılmaz olayında sular durulmaya başladı. Önceki gün Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde teknik direktör Okan Buruk ile bir görüşme gerçekleştiren Barış Alper, takımla çalışmalara başladı.

Galatasaray'da 'Barış' sağlandı! Cimbom'un transfer kararı kesin

Geçen hafta kafa Suudi Arabistan ekibi NEOM'a transferi engellendiği için kafa karışıklığı ve hastalığını bahane ederek Buruk'tan izin alan milli oyuncu, antrenmanlar ve Kayseri kafilesinde yer almamış ve İstanbul'da kalmıştı.

Galatasaray'da 'Barış' sağlandı! Cimbom'un transfer kararı kesin

50 MİLYONA GİDEBİLİRSİN
Ancak dün kısmı olarak bir barış sağlandı. Başarılı futbolcu takım arkadaşlarına katılırken profesyonel olarak hareket edeceğini gösterdi. Sözleşmesinin gerekliliğini yerine getirecek olan Barış'ın, NEOM'a transfer olma istediği devam ediyor.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da 'Barış' sağlandı! Cimbom'un transfer kararı kesin

Transfer netleşene kadar elinden geleni yapacak olan 25 yaşındaki futbolcu, yönetimden transferine izin vermesini istiyor. Sarı-kırmızılı yöneticiler ise 50 milyon euro'luk bonservis bedelinden bir kuruş aşağıya inmeyeceğini oyuncu ve menajeri Tuncay Maldan'a iletti.

Galatasaray'da 'Barış' sağlandı! Cimbom'un transfer kararı kesin

MENAJERİNİ DEĞİŞTİRMİYOR
Transfer sürecinin yönetilme şeklinden rahatsız olan sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz'ın menajeriyle yollarını ayırmasını bekliyor. Sosyal medyada ve kulüpten Tuncay Maldan ile devam edilmemesi yönünde bir baskı oluşturulsa da Barış Alper Yılmaz'ın menajerini değiştirmeyi düşünmediği öğrenildi.

Galatasaray'da 'Barış' sağlandı! Cimbom'un transfer kararı kesin

BAY'I ARATMADI
Kayseri deplasmanında sol kanatta görev alan ve iki gol kaydeden Eren Elmalı, Barış'ı aratmadı. Süper Lig kariyerinde bugüne kadar 1 gol kaydederken, tek bir maçta bu rekorunu kırdı. Yeri geldiğinde kanat oynayabileceğini gösteren Eren, Okan Buruk'tan övgüyü aldı.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da 'Barış' sağlandı! Cimbom'un transfer kararı kesin

RİZE MAÇINDA OYNAMAYACAK
Teknik Direktör Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz'ı takıma dahil etti ancak milli yıldızı bu hafta oynanacak olan Çaykur Rizespor mücadelesinde sahaya sürmeyecek. Kazanan kadroyu bozmak istemeyen başarılı teknik adam, Barış'ı maç kadrosuna dahil edip etmeyeceğine ilerleyen günlerde karar verecek.

F.Bahçe'ye sambacı 10 numara!
F.Bahçe'ye Ekvadorlu kanat!
DİĞER
İzmir’in çilesi bitmiyor! Su yok, yol yok ama kahkaha yogası var!
Deprem bölgesinde 75 milyar dolarlık dev yatırımlarla tarih yazılıyor
Yönetimden Benfica maçı için dev prim!
Fırtına'nın gözü 10'da!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aslan’ın Rabiot aşkı alevlendi Aslan’ın Rabiot aşkı alevlendi 07:16
Getafe deplasmanda Sevilla'yı devirdi! Getafe deplasmanda Sevilla'yı devirdi! 00:50
Getafe deplasmanda Sevilla'yı devirdi! Getafe deplasmanda Sevilla'yı devirdi! 00:46
Muhteşem düello Liverpool'un! Muhteşem düello Liverpool'un! 00:14
Muhteşem düello Liverpool'un! Muhteşem düello Liverpool'un! 00:14
İstanbulspor ile Manisa FK yenişemedi! İstanbulspor ile Manisa FK yenişemedi! 23:46
Daha Eski
Inter lige farklı başladı! Inter lige farklı başladı! 23:46
Inter lige farklı başladı! Inter lige farklı başladı! 23:46
İstanbulspor ile Manisa FK yenişemedi! İstanbulspor ile Manisa FK yenişemedi! 23:37
Premier Lig ekibinden Livakovic'e teklif! Premier Lig ekibinden Livakovic'e teklif! 23:31
Inter'den Yusuf için dev teklif! F.Bahçe'nin kararı... Inter'den Yusuf için dev teklif! F.Bahçe'nin kararı... 23:31
Keny Arroyo'ya Brezilya'dan flaş teklif! Keny Arroyo'ya Brezilya'dan flaş teklif! 23:31