Galatasaray'da 'Barış' sağlandı! Cimbom'un transfer kararı kesin

Transfer netleşene kadar elinden geleni yapacak olan 25 yaşındaki futbolcu, yönetimden transferine izin vermesini istiyor. Sarı-kırmızılı yöneticiler ise 50 milyon euro'luk bonservis bedelinden bir kuruş aşağıya inmeyeceğini oyuncu ve menajeri Tuncay Maldan'a iletti.

MENAJERİNİ DEĞİŞTİRMİYOR

Transfer sürecinin yönetilme şeklinden rahatsız olan sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz'ın menajeriyle yollarını ayırmasını bekliyor. Sosyal medyada ve kulüpten Tuncay Maldan ile devam edilmemesi yönünde bir baskı oluşturulsa da Barış Alper Yılmaz'ın menajerini değiştirmeyi düşünmediği öğrenildi.