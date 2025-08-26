Galatasaray'da 'Barış' sağlandı! Cimbom'un transfer kararı kesin
Teknik direktör Okan Buruk ile görüşen Barış Alper Yılmaz dünkü idmanda yer aldı. G.Saray'la birlikte çalışmalarına kaldığı yerden devam eden milli futbolcunun NEOM'a transfer olma istediği hala devam ediyor. Sarı-kırmızılılar ise 50 milyon euro'nun altına inmeyecek.
Galatasaray'da son günlerde gündemi meşgul eden Barış Alper Yılmaz olayında sular durulmaya başladı. Önceki gün Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde teknik direktör Okan Buruk ile bir görüşme gerçekleştiren Barış Alper, takımla çalışmalara başladı.
Geçen hafta kafa Suudi Arabistan ekibi NEOM'a transferi engellendiği için kafa karışıklığı ve hastalığını bahane ederek Buruk'tan izin alan milli oyuncu, antrenmanlar ve Kayseri kafilesinde yer almamış ve İstanbul'da kalmıştı.
50 MİLYONA GİDEBİLİRSİN Ancak dün kısmı olarak bir barış sağlandı. Başarılı futbolcu takım arkadaşlarına katılırken profesyonel olarak hareket edeceğini gösterdi. Sözleşmesinin gerekliliğini yerine getirecek olan Barış'ın, NEOM'a transfer olma istediği devam ediyor.
Transfer netleşene kadar elinden geleni yapacak olan 25 yaşındaki futbolcu, yönetimden transferine izin vermesini istiyor. Sarı-kırmızılı yöneticiler ise 50 milyon euro'luk bonservis bedelinden bir kuruş aşağıya inmeyeceğini oyuncu ve menajeri Tuncay Maldan'a iletti.
MENAJERİNİ DEĞİŞTİRMİYOR Transfer sürecinin yönetilme şeklinden rahatsız olan sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz'ın menajeriyle yollarını ayırmasını bekliyor. Sosyal medyada ve kulüpten Tuncay Maldan ile devam edilmemesi yönünde bir baskı oluşturulsa da Barış Alper Yılmaz'ın menajerini değiştirmeyi düşünmediği öğrenildi.
BAY'I ARATMADI Kayseri deplasmanında sol kanatta görev alan ve iki gol kaydeden Eren Elmalı, Barış'ı aratmadı. Süper Lig kariyerinde bugüne kadar 1 gol kaydederken, tek bir maçta bu rekorunu kırdı. Yeri geldiğinde kanat oynayabileceğini gösteren Eren, Okan Buruk'tan övgüyü aldı.
RİZE MAÇINDA OYNAMAYACAK Teknik Direktör Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz'ı takıma dahil etti ancak milli yıldızı bu hafta oynanacak olan Çaykur Rizespor mücadelesinde sahaya sürmeyecek. Kazanan kadroyu bozmak istemeyen başarılı teknik adam, Barış'ı maç kadrosuna dahil edip etmeyeceğine ilerleyen günlerde karar verecek.