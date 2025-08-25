Singo müjdesi

Şampiyonlar Ligi'ne yeni transferlerini yetiştirmek isteyen sarıkırmızılılarda savunmada rota yeniden teknik direktör Okan Buruk'un prensi Wilfred Singo'ya çevrildi. Daha önce Monaco'nun yüksek talepleri nedeniyle geri adım atan ve başka isimlere yönelen G.Saray yönetimi, oyuncu ve kulübüyle temasları bırakmadı. G.Saray'ın Manuel Akanji'de önemli bir mesafe kat etmesi sonrasında Fransız ekibi Monaco'nun inadı kırıldı ve indirim yapmayı kabul etti. Görüşmeler 40 milyon Euro seviyesinde başlamıştı.

DİDİER DROGBA'DAN BİLGİ ALDI

Sarı-kırmızılıların maksimum çıkabileceği 25 milyon euro'yu kabul eden Monaco, artı kiralama ücreti talep etti. Yönetim de bunu kabul edince zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte Singo'nun kiralanması konusunda Monaco ile prensip anlaşmasına varıldı. Ardından Singo ile görüşmek için izin alan yönetim, 24 yaşındaki Fildişi yıldız ve menajeriyle görüşmelere start verdi. Didier Drogba ve Zaha gibi G.Saray'ı yakından bilen isimlerden olumlu referans alan Singo'nun da parçalı formayı giymeye sıcak baktığı öğrenildi.

Geçen sezon Fransız ekibinde 35 resmi maç forma giyen Singo, 3 gol atarken 3 de asiste imzasını attı.

DAVİNSON SEVİYESİNDE MAAŞ

Wilfred Singo ile görüşmelere başlayan sarı-kırmızılılar, Davinson Sanchez'e verilen maaşı üst limit olarak belirledi. 3.2 milyon euro'luk maaşı yeni sözleşme ile 4.5 milyon seviyesine çıkartılan Davinson'a uygulanan tarife Singo'da da yapılacak. Fildişili yıldızın 7 milyon euro seviyesindeki talebini maksimum 4.5 milyon yapabileceğini ileten sarı-kırmızılılar, Davinson'da olduğu gibi bonuslarla 5'e çıkartacak. Artık top Singo'da.

AKANJİ PLASEDE

Manchester City ile Manuel Akanji transferinde anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, Singo'dan gelen olumlu haberler sonrasında frene bastı. Akanji'nin talep ettiği yüksek yıllık ücreti düşürmeye çalışan sarı-kırmızılılar, Singo'yu listenin ilk sırasına aldı. Eğer Singo olmazsa Akanji'ye imza attırılacak.