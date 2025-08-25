CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Singo müjdesi

Singo müjdesi

Galatasaray sonunda Monaco'nun inadını kırmayı başardı. Fildişili oyuncu için Fransız ekibiyle kiralama artı 25 milyon Euro bonservis karşılığında anlaşan sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki Wilfred Singo ve menajeriyle görüşmelere başladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2025 Pazartesi 06:51
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Singo müjdesi

Şampiyonlar Ligi'ne yeni transferlerini yetiştirmek isteyen sarıkırmızılılarda savunmada rota yeniden teknik direktör Okan Buruk'un prensi Wilfred Singo'ya çevrildi. Daha önce Monaco'nun yüksek talepleri nedeniyle geri adım atan ve başka isimlere yönelen G.Saray yönetimi, oyuncu ve kulübüyle temasları bırakmadı. G.Saray'ın Manuel Akanji'de önemli bir mesafe kat etmesi sonrasında Fransız ekibi Monaco'nun inadı kırıldı ve indirim yapmayı kabul etti. Görüşmeler 40 milyon Euro seviyesinde başlamıştı.

DİDİER DROGBA'DAN BİLGİ ALDI

Sarı-kırmızılıların maksimum çıkabileceği 25 milyon euro'yu kabul eden Monaco, artı kiralama ücreti talep etti. Yönetim de bunu kabul edince zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte Singo'nun kiralanması konusunda Monaco ile prensip anlaşmasına varıldı. Ardından Singo ile görüşmek için izin alan yönetim, 24 yaşındaki Fildişi yıldız ve menajeriyle görüşmelere start verdi. Didier Drogba ve Zaha gibi G.Saray'ı yakından bilen isimlerden olumlu referans alan Singo'nun da parçalı formayı giymeye sıcak baktığı öğrenildi.

Geçen sezon Fransız ekibinde 35 resmi maç forma giyen Singo, 3 gol atarken 3 de asiste imzasını attı.

DAVİNSON SEVİYESİNDE MAAŞ

Wilfred Singo ile görüşmelere başlayan sarı-kırmızılılar, Davinson Sanchez'e verilen maaşı üst limit olarak belirledi. 3.2 milyon euro'luk maaşı yeni sözleşme ile 4.5 milyon seviyesine çıkartılan Davinson'a uygulanan tarife Singo'da da yapılacak. Fildişili yıldızın 7 milyon euro seviyesindeki talebini maksimum 4.5 milyon yapabileceğini ileten sarı-kırmızılılar, Davinson'da olduğu gibi bonuslarla 5'e çıkartacak. Artık top Singo'da.

AKANJİ PLASEDE

Manchester City ile Manuel Akanji transferinde anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, Singo'dan gelen olumlu haberler sonrasında frene bastı. Akanji'nin talep ettiği yüksek yıllık ücreti düşürmeye çalışan sarı-kırmızılılar, Singo'yu listenin ilk sırasına aldı. Eğer Singo olmazsa Akanji'ye imza attırılacak.

Orta saha hamlesi! Devin Özek Almanya'ya gidiyor
Reklam - Türk Telekom
DİĞER
5 milyon ödüllü yarışmada kıyasıya mücadele!
AFAD açıkladı: Balıkesir'de 4.8, 4.2 ve 4.3 büyüklüğünde peş peşe deprem! İstanbul ve çevre illerden hissedildi
Buruk'tan Barış Alper Yılmaz açıklaması!
G.Saray Singo için resmi teklifini iletti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
R. Madrid'den Arda Güler paylaşımı! R. Madrid'den Arda Güler paylaşımı! 01:47
R. Madrid'den Arda Güler paylaşımı! R. Madrid'den Arda Güler paylaşımı! 01:46
Bodrum moral buldu Bodrum moral buldu 01:35
Amed, Sivas’ı puansız yolladı Amed, Sivas’ı puansız yolladı 01:34
Bolu’dan bir ilk Bolu’dan bir ilk 01:33
Pendik geri döndü Pendik geri döndü 01:32
Daha Eski
Almeida dönemi Almeida dönemi 01:30
Hatayspor kaçamadı Hatayspor kaçamadı 01:30
Josh Brownhill iddiası Josh Brownhill iddiası 01:28
Avni Aker’e anma mesajı Avni Aker’e anma mesajı 01:27
Pellegrini takibi Pellegrini takibi 01:25
Espanyol Mendy'yi istiyor Espanyol Mendy'yi istiyor 01:22